MIRROR演唱會｜阿Mo父親貼愛兒照片　呼籲大眾「同心‧守望」

撰文：余心美
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Mirror演唱會墮屏嚴重意外發生已四星期，事件中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫深切治療部，其父李盛林牧師一直發布代禱信希望各界為阿Mo祈禱，他在社交網站貼上一張附有兒子的照片，寫上「同心‧守望」四字，繼續為愛兒送上祝福。

▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼

家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（24日）轉發阿Mo父親李盛林牧師facebook的圖片，並無文字描述，圖片是阿Mo演出裝束的相片，拼貼一雙祈禱的手，圖中只有四個大字：「同心‧守望」。

該照片原圖是來自關心阿Mo情況的「鏡粉」所製，月初已標記在阿Mo的個人IG貼文內。

李盛林牧師轉貼「鏡粉」為阿Mo製作的圖片到個人facebook，今天 （24日）經羅乃萱轉發讓更多人集氣。（羅乃萱facebook圖片）

羅乃萱轉貼圖片　請外界繼續為阿Mo及其家人禱告

羅乃萱在facebook留言表示，「讓我們彼此同心，繼續守望，記念Mo及李牧師一家，不住禱告。」

阿Mo女友、女團COLLAR成員So Ching在本周一（22日）晚在IG限時動態留下「Helpless」一字，引起外界關注是否與阿Mo的情況有關。

▼現場高清圖還原MIRROR演唱會「消失的吊環」▼

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阿Mo需接受頸椎神經重造

李牧師最新一篇代禱文是在周日（21日）發布，披露阿Mo需要接受頸椎神經重造，希望愛兒在晚上不會因身體不同的需要和變化，影響其睡眠以致沒有足夠精神應付另一天密集的治療。

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師今日（14日）發出第三封代禱信，感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧。（翁鈺輝攝）
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