疫情升溫憂破萬　堵塞漏洞需從嚴

近日本地新冠肺炎確診個案持續上升，星期二（8月23日）錄得新增個案高達6,410宗，比較月初數字急升接近六成之多。與此相對，輸入個案佔比卻未隨着政府放寬入境人士檢疫措施而有增加，8月16日至8月22日間輸入個案跟同期入境人次的比例僅為2.35%，並且比較再上一星期的2.74%反而有略微下跌。



儘管本地疫情回升，但各方仍積極討論如何推進放寬「通關」。香港大學感染及傳染病中心總監何柏良便在電台訪問裏表示，鑑於海外輸入個案風險較先前為低，故此他認為現在不妨開始施行「0+7」檢疫安排，亦即完全利用家居健康監察取代酒店檢疫。另外，政、商界早前熱議前赴內地的「逆向隔離」方案，近日更有港區全國人大代表直接向中央遞交了相關建議。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

兒童長者染疫比例增加

不過，何柏良同時也指出本港的長者、兒童染疫比率近日顯著增加。根據他引述過去幾周的年齡組別染疫數字，3歲至11歲兒童與80歲以上長者分別佔8月14日至8月20日間染疫者的11.52%和6.71%，兩者水平均較過去十個星期一直維持的7%及3.5%有大幅提高。這兩批人本身就相對容易出現重症或死亡，社會需要對他們多加關注和保護。

再者，假若撇除新近允許接種首劑疫苗不到一個月的3歲以下幼兒群組，3歲至11歲兒童與80歲以上長者還是接種比例最低的兩個人口組別。截至8月22日，他們當中接種了第一針的人竟然都仍不夠八成，第二針數字則未足七成。相對於12歲至79歲間幾個組別人口接種率全都超逾八成，這些長者、兒童絕對是比較欠缺疫苗保護的一群。

六個月大至三歲的幼童，8月11日起可接種科興新冠疫苗。（廖雁雄攝）

通關須先做好防控監管

為鼓勵長者及兒童接種疫苗，官方除了延續既有的宣傳推廣措施與擴大「疫苗通行證」安排外，其實還可以考慮恢復公佈早前停止了的、含患者年齡的詳細個案資料，好讓公眾對於整體疫情走向較有認知，且有準確數字基礎自行作出研判，毋須依賴專家以至傳媒隔靴搔癢拋出碎片化的訊息，也減少虛假消息誤導他人的空間。

另一方面，本地疫情防控執管也要做得更好，才能阻止社區傳播擴散下去，甚至因此影響難得有相當進度的放寬「通關」工作。日前就有機場前往指定檢疫酒店的計程車司機被發生在途中卸除標識改接街客，此舉足以製造閉環管理漏洞，當局必須嚴格跟進避免再有同類事情發生，否則在日後商討或執行同須閉環管理的「逆向隔離」方案時，內地部門就未必肯放心信任港府。

政府新增100輛指定檢疫酒店的士，提供機場至檢疫酒店的自費點對點交通服務。（蘇煒然攝）

還有推行不久的「紅黃碼」機制，政府給予的兩周適應期已經屆滿，食物環境衞生署亦預告了會採取嚴厲執法行動，但從過去半年「疫苗通行證」的執行情況看來，署方執法行動實際只有初期比較嚴厲、不久以後即會趨於鬆懈，尤其被動查核場所更是形同沒有監管。這種現象如果再次發生在「紅黃碼」或其他後續的防控疫情措施，只怕本地個案難有真正「清零」之日。