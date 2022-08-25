運輸署︰截至今年3月已拆22公里欄杆　研擴低速限制行車區至各區

民間組織街道變革發表「交通意外不是意外——香港行人車禍傷亡報告」，提出改善道路設計的十項建議，包括在內街限速、移除非必要欄杆等。發起人嚴卓衡認為，運輸署2017年曾推行一項「提升香港易行度顧問研究」，當中亦有多項類似試驗計劃，惟試驗過後，該署實際推行緩慢、時常力有不逮。



運輸署回覆時表示，已採取最低限度方法，考慮路面等情況後，截至今年3月已移除約22公里長欄杆。該署又稱，低速行車限制區方面，正考慮將試行計劃推展到本港多個毗鄰學校的路段推行，包括東區太康街和鯉景道及深水埗棠蔭街等。



街道變革研究指出，灣仔道為十大涉行人車禍重災路段榜首。（街道變革提供）

嚴卓衡解釋，外國研究指行人欄桿會使駕駛者加快車速，增加嚴重車禍風險，以本港情況，欄桿無助阻止行人橫跨馬路，甚至有行人貪方便跨過欄杆或花叢；相反，適當移除欄桿，可令駕駛者放慢車速，減少嚴重車禍發生。他引述倫敦運輸局2017年一項研究，比較倫敦70個路口及過和處，拆除欄桿後的嚴重車禍數字較拆除前減少53%。

運輸署表示，為引導行人使用附近的行人過路處安全地橫過馬路，會按行人過路處的種類在過路處兩旁設置適量的欄杆，當交通燈控制行人過路處因交通繁忙，會在兩旁設置6米欄杆；行人輔助線一般設於行人或交通較低的過路處，故只需設3米。

運輸署︰會採取最低限度方式 盡量減少設置行人路欄杆

不過，運輸署續稱會因應實際的交通情況，例如行人或交通流量、發生交通意外的情況等，考慮有否需要設置行人路欄杆，並採取「最低限度方式」，盡量減少設置行人路欄杆。該署指，當各項替代工程措施、例如擴闊行人路等，都不可行或不適用時，才會適量地設置行人路欄杆，保障道路安全和改善交通管理。至今年3月，署方已移除約22公里長的欄杆。

考慮於五區毗鄰學校路段設限速區

至於在減速平台或減速路拱方面，該署稱，近年有推展同類措施，包括低速行車限制區及行人過路平台，就實施限速區而言，該署認為試行計劃可進推展，並正考慮在多個毗鄰學校的路段，包括東區太康街和鯉景道（部分路段）、深水埗棠蔭街、九龍城沐虹街、沙田文禮路（部分路段）及元朗安信街和寶樹里試行有關措施。

設置行人過路平台方面，運輸署說，除沙田逸泰街及上環中港道試行計劃外，亦正考慮在有較多行人使用的行人輔助線，例如在附近有學校、長者中心、復康中心、住宅區或商業中心等的道路進一步試行，包括大埔運頭街、元朗安信街、屯門屯順街、青衣楓樹窩路及九龍灣啓成街等，以鼓勵駕駛者減速和讓路予行人橫過馬路。