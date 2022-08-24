欲當Uber司機申出租車許可證被拒 稱乎合條件應獲批 求法庭覆核
撰文：劉安琪
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兩名司機打算駕駛以其電動車任Uber司機，3年前向運輸署申請「出租汽車許可證」被拒。兩司機其後向交通審裁處提上訴，亦遭駁回。他們認為審裁處錯誤理解法例，要求司法覆核審裁處決定，案件今（24日）在高等法院聆訊。兩司機指出，只要署長信納司機所提供的詳情、並有有效第三者保險及車牌，其出租汽車服務的類型，亦是有合理理由需要的，便應獲發出租汽車許可證。
申請人：陳海道和言偉豪(皆為譯音)，答辯人為交通審裁處，運輸署署長列為利害關係方。
審裁處認同點對點運輸需求增加
兩名申請人於2018年3月，向運輸署申請「出租汽車許可證」中的私家出租汽車服務類別。署方同年6月拒絕其申請，指兩人未有提供出租記錄，署長亦不認為發出許可證屬合理需要。兩人向交通審裁處提出上訴，審裁處於去年8月駁回他們的上訴，並稱，即使香港對「點對點」運輸需求持續增加，但未有證據顯示兩人所提供的服務的相關需求正增加。
認為符合條件應獲發許可證
申請人的律師陳辭時，引述《道路交通（公共服務車輛）規例》第14條，提及酒店、旅遊、機場、學校、私家共5種出租汽車服務，指如署長信納申請人在申請中所提供的詳情，他們有第三者保險及車牌，亦有指明出租汽車服務的類型是有合理理由的需要，他們便應獲發出租汽車許可證。
審裁處憂令Uber同類服務符合資格
審裁處代表卻指出，如果只以服務類型考慮，任何人只要使用有需求的電召車程式，便可獲批許可證，會令所有Uber同類型服務均符合資格。
案件編號：HCAL1597/2021
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