單日7884宗　張竹君：不排除收緊社交距離　醫管局爆婚宴群組

本港疫情呈反彈，今日（24日）確診個案飆升至7884宗個案，其中本地個案7677宗，輸入個案207宗，BA.4/5變異病毒株佔的個案比例亦急升。醫管局爆發員工婚宴群組，涉廣華醫院、瑪麗醫院及瑪嘉烈醫院共6名醫生中招。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以目前速度，單日逾萬宗不是不可能，提醒市民疫情嚴峻，在此期間應「忍一忍」，避免出席聚餐等降低感染風險；她亦擔憂疫情升勢下醫療系統負荷過重，政府雖不希望但不排除收緊社交距離措施。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

BA.4/5個案升勢較急 籲市民合作抗疫

張竹君表示，BA.4/5個案升勢較急，8月21日個案中，佔整體比例40.8%，升勢難預測何時達到頂峰或回落，若以現在的傳播風度，日均確診逾萬宗個案不是不可能。外國BA.5病例上升後，其感染個案會佔總數的60%以上。

BA.5病毒傳染性快，上升更快。張竹君呼籲市民保持警覺，減少聚會，若參加高危活動前後應小心，與確診人士接觸後要做測試，未有報告前不要出門，若與確診人士食飯或有除口罩活動，要留意身體情況並多做幾次測試。

張竹君呼籲同確診者接觸的人士多做幾次測試。（資料圖片/余俊亮攝）

張竹君表示，無論是核酸還是快測，結果為陽性都應儘快呈報，確保資料正確。當局有時會收到市民查詢，疑惑為何上報陽性結果卻沒有隔離令，當局解釋是由於市民填錯電話或身分證號碼，若只差一個數字都無法成功接收短信。

張竹君還呼籲，居家隔離者應遵守要求留在房間內，勿與家人混合，進餐與廁所都要分開，若個人健康原因不適合居家隔離要如實呈報。市民在潛伏期勿參加活動，要戴貼面口罩或兩個口罩，勤洗手。現時個案較多，未必每宗個案都可以追蹤到一同進餐的緊密接觸者，要靠市民合作。

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醫管局爆發員工婚宴群組 涉廣華瑪麗瑪嘉烈

醫管局爆員工婚宴群組，包括4名廣華婦產科醫生，1名瑪麗醫院婦產科醫生和1名瑪嘉烈醫院病理科醫生。醫院管理局總行政經理李立業表示，確診者8月20日參加一個婚宴，醫院進行接觸追蹤調查，暫未發現有病人列為密切接觸者，醫院服務不受影響。

東區醫院一個內科女病房亦有爆發。一名95歲女病人確診，其後再檢測發現多5名病人確診，年齡介乎41至89歲。該病房確診者已隔離中，情況穩定，病房已暫停收病人。

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當局不排除收緊社交距離措施

張竹君表示，現時疫情呈上升趨勢，要精準抗疫。出於擔憂醫療系統不堪重負，政府不排除之後會收緊社交距離措施。但當局會審視社交距離措施，考慮整個疫情趨勢、醫管局負荷及經濟等因素。

今晚（24日）午夜屆滿的社交距離措施，由週四（25日）再延長多兩週至9月7日。但入境隔離措施「3+4」作出修訂，在第4至7日家居醫學監察期間的安心出行「黃碼」人士，可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。

▼8月9日 安心出行黃紅碼實施首日對食肆影響不大▼



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