婚宴群組增5醫生染疫　累計11醫中招　醫管局︰若違指引將有行動

本港疫情反彈，今日（24日）確診個案飆升至8,579宗個案，包括8,282宗本地個案。醫管局昨（23日）公開的員工婚宴群組，再新增5名醫生染疫，目前累計有11名醫生染疫，當中6人是廣華婦產科醫生。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，醫生染疫後，需由其他醫生取消休假頂替他們的工作。李表明如有醫管局員工違反指引，人力資源部會有所行動。

他續提醒醫管局員工，雖然明白他們有社交需要，但社會對醫護人員有較高期望，希望他們成為社會模範，盡可能避免參與聚會或宴會。



▼醫管局爆發員工婚宴群組▼



婚宴群組累計11醫生確診 6人為廣華婦產科醫生

醫管局爆出員工婚宴群組，當局昨日公布有6名醫生染疫，包括4名廣華婦產科醫生，1名瑪麗醫院婦產科醫生和1名瑪嘉烈醫院病理科醫生，他們均曾出席8月20日的一個婚宴。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，今日再新增5名曾出席婚宴的醫生確診，包括1名佛教醫院外科醫生、1名廣華醫院診斷及介入放射科醫生、2名廣華婦產科醫生、及1名下葵涌普通科門診醫生，暫時未有病人被列作密切接觸者。

醫管局爆員工婚宴群組，暫時共11名醫生染疫，當中6人為廣華婦產科醫生。（資料圖片）

其他醫生需取消休假頂替 服務未受影響

李立業續指，有其他醫生需要取消休假頂替工作，以免影響醫院運作，並稱現時的醫院服務未受影響。他說，現時最受事件影響的是廣華婦產科醫生，累計11名染疫的醫生中，有6人是來自廣華婦產科，但李立業表示，相關服務未有影響。

李立業：社會對醫護有較高期望

李又表示，如發現有醫管局員工違反指引，人力資源部會有所行動。他稱，雖然明白員工有社交需要，但社會對醫護人員有較高期望，希望他們成為社會模範，盡可能避免參與聚會或宴會，以免因而染疫或成為密切接觸者，影響醫院服務。