地盤工警總外打便衣警　稱行使市民逮捕權　官指匪夷所思駁回上訴

地盤工於2019年6月26日，在灣仔警察總部拳打腳踢一名打算進入警署的便衣警，以致警員要拿起交通雪糕筒及水刮保護自己，事後警員聲稱他當時嘴角生「痱滋」，被打時特別痛。地盤工經審訊後被裁定暴動及普通襲擊罪成，連同其承認的未按法庭指令依期歸押罪，共判囚4年。他不服定罪提出上訴，上訴庭今（25日）頒下判辭，指當日的非法集結旨在針對警方，本已無多少守法意識可言，被告辯稱當時以為便衣警欲打人及狀似衝擊警總，才會出手攻擊以行使市民逮捕權的說法格格不入，駁回其上訴，維持原判。



上訴人岑曉麟（25歲）被控於2019年6月26日在灣仔警署外參與暴動，及襲擊警員張金福。岑欲承認交替的非法集結罪，不獲控方接納，他另承認一項未有按法庭指令依期歸押罪。

便衣警張金福2019年6月26日回警總上班時遇示威者襲擊。(資料圖片)

指便衣警圖襲示威者但又衝警總

法官在判辭指，岑稱當日的行為在法律上可構成各種合法使用武力的情況，如自衛、行使公民逮捕權等，他見到便衣警張金福意慾打人，並認為其狀似想衝擊警總。法官卻指，岑既指便衣警是在肆意攻擊示威者，爲何會想到他會衝擊警總，亦即轉為與示威者同一陣形，認為其說法矛盾，匪夷所思。

當時群情洶湧無多少守法意識可言

再者，當晚的非法集結旨在針對警方、癱瘓他們的運作，在群情洶湧下已無多少守法意識可言，所以硬說岑出手是要行使市民逮捕權也實屬格格不入。

便衣警當時無作任何武力抵抗

法官續指，沒有爭議的證據顯示，便衣警早在夏慤道已被識破身份，並因此受到挑釁追打。他最後跑到警總正門的手扶電梯底部才能脫身，期間除了碰跌過一名女子之外，並無作出任何武力抵抗。故在上述的大環境下，要指包圍警總、參與非法集結的示威者是在自衛、保護他人，甚至向便衣警行使公民逮捕權等，都是毫無根據及匪夷所思的，光為爭辯而爭辯。

上訴庭認為所有理據均不成立

至於岑提及普通法有簡稱「一個行為不能被定兩罪」的原則，批評原審法官錯誤裁定岑可同時就暴動及普通襲擊罪成。上訴庭認為岑犯法是由他打出第一拳開始，但和岑是否干犯暴動沒有必然關係。綜合以上所述，認為岑所提的所有上訴理由均不成立，拒絕岑的定罪上訴許可申請，並駁回其上訴。

案件編號：CACC 174/ 2020