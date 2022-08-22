孫玉菡訪問｜同等對待MIRROR與鐵閘壓死女保安意外：緊張每宗工傷

撰文：江麗盈
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男團MIRROR演唱會上月28日第四場演出，舞台一塊大型屏幕從高空墮下，導致李啟言（阿Mo）在內的兩名舞蹈員受傷。事故發生逾三周，勞工及福利局局長孫玉菡接受訪問時指，就演唱會舞蹈員的僱用身份是屬於自僱或受僱，勞工處仍在搜集資料，最新已取得舞蹈員的合約，但不便透露合約上的字眼，僅強調勞工處會盡最大努力幫助舞蹈員，並根據所得資料盡快就舞蹈員身份提出意見。

MIRROR演唱會意外後，本港上周又發生另一宗工傷意外，油麻地母嬰健康院上周一（15日）發生鐵閘壓死43歲女保安員慘劇，有別於MIRROR演唱會，孫玉菡未有到場視察，坊間有聲音批評是差別待遇，孫回應時三度提及都緊張這意外：「每一個工傷其實社會都關注，我哋都好緊張。」孫又指鐵閘倒下屬相對罕見的意外，勞工處會搜集資料，調查事故原因。

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▼勞工及福利局局長孫玉菡訪問談MIRROR演唱會意外、勞工政策及社福議題▼

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舞蹈員屬自僱或受僱須索取資料多　未有最後答案

孫玉菡表示，在MIRROR意外事件中，勞工處除了根據職安健條例作出調查，也正協助舞蹈員釐清其身份屬自僱還是受僱。距離事故發生逾三周，勞工處至今仍在搜集資料，他解釋要索取的資料眾多，包括合約、詢問舞蹈員與簽約公司之間的關係等，所以至今仍未有最後答案：「究竟佢（舞蹈員）身份屬於自僱定僱員身份，今天仲係攞緊資料，今天仲係未有最後答案。」

究竟佢（舞蹈員）身份屬於自僱定僱員身份，今天仲係攞緊資料，今天仲係未有最後答案。
勞工及福利局局長孫玉菡
勞福局局長孫玉菡表示，勞工處仍在搜集資料，釐清舞蹈員屬自僱或受僱，至今仍未有「最後答案」。（廖雁雄攝）

已取得舞蹈員合約　是否具僱傭關係取決事實：聲稱自僱唔代表係自僱

孫玉菡透露，勞工處目前已經取得舞蹈員的合約，被問及合約上是否寫明屬自僱，他僅回應「未必係咁寫」，續稱不便透露合約上的字眼，但強調：「你聲稱自僱唔代表係自僱，呢個好清晰，你究竟有無僱傭關係，係取決於事實。」

孫玉菡表示，要分辦自僱與受僱，有很多重點要搞清楚，包括對工作安排是否有控制權、是否需承擔財政風險、工作時用的工具是自己擁有或他人提供等，勞工處要取得資料逐一釐清，需要時會諮詢法律意見，最後才可根據資料就舞蹈員的身份提出意見。

你聲稱自僱唔代表係自僱，呢個好清晰，你究竟有無僱傭關係，係取決於事實。
勞工及福利局局長孫玉菡

▼7月28日晚　MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

勞工處會盡快提出意見　若有爭議需由法庭裁決

至於勞工處何時能夠提出意見，他指：「時間我𠵱家講唔到。」不過，他承諾勞工處會盡最大努力幫助舞蹈員，會盡快提出意見。不過，他都提到，在香港法例下，勞工處的角色是協調，如涉事雙方有爭議、無法達成一致看法，便要交由法庭裁決。

僱員身份是能否獲僱傭補償條例保障的關鍵，而工傷上報也有14日的上報期限，但今次的事件，舞蹈員的身份仍尚待釐清，孫玉菡也坦言涉事雙方至今仍未有具體說法，要待搞清楚舞蹈員身份後，才能合理處理事件：「因為實在佢（舞蹈員）嗰行入面，都講得唔清唔楚。」

當我哋搜集所有資料，睇晒之後會有一個意見、即係睇法，究竟佢（舞蹈員）係屬於邊一類嘅人。
勞工及福利局局長孫玉菡

▼8月1日　康文署MIRROR演唱會調查工作小組首次會議▼

同樣緊張鐵閘壓死女保安員意外　否認存「差別待遇」

油麻地母嬰健康院上周一發生鐵閘壓死女保安員慘劇，但坊間有指有別於MIRROR演唱會，孫玉菡未有到場視察，僅發新聞稿表示關注事件，批評是「差別待遇」。孫玉菡回應時表示：「每一個工傷其實社會都關注，我哋都好緊張。」又指鐵閘倒下意外，複雜程度上雖然有別於MIRROR演唱會的意外，但也是相對罕見的意外，勞工處也會搜集資料，調查事故原因。

每一個工傷其實社會都關注，我哋都好緊張......複雜程度上雖有別於MIRROR演唱會意外，但也是相對罕見意外，勞工處也會搜集資料，調查事故原因。
勞工及福利局局長孫玉菡

▼8月15日　油麻地母嬰健康院鐵閘倒下▼

▼8月16日　機電署及勞工處人員到場調查▼

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將推展工作提升吊棚安全　修改預防中暑指引

提到職安健，除了尚待立法會通過提高最高罰則的職安健法例修訂，孫玉菡主動提到未來會做的兩項職安健工作，其中一項與出任勞工處處長時已相當關注的吊棚安全有關：「每一年都總有幾宗吊棚師傅從高處墮下就無咗命⋯⋯呢個係我自己，無論在公在私都好關心。」

孫玉菡提到，仍是勞工處處長時，曾與業界了解過，覺得業界有些多年以來的習慣會引起安全隱患，如有否繫好安全帶、將安全帶扣於牢固點等，預計今年底或下年初會推展相關工作，從保險、工作習慣、物管與吊棚工人的協調等多方面，嘗試從源頭提升吊棚安全。

另外，當局也將修改《預防工作時中暑的風險評估》指引，除引入天文台的暑熱指數，也希望提出較清晰、客觀的數據，讓勞資雙方可按客觀數據，調整工作安排，料最快今年9月會有新指引的初稿，「大家𠵱家都見到夏天熱嘅時間都真係長咗，所以喺呢方面，我覺得係值得要做功夫。」

▼7月26日　酷熱天氣警告生效第12日▼

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