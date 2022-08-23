粉嶺高球場｜球會稱發展或致會所沉降促會員反對　本研社批無理據

粉嶺高球場部份用地發展公營房屋計劃再惹爭議，繼環境諮詢委員會開會逾20小時未能通過環評報告後，城市規劃委員會就擬議發展的公眾諮詢期，將於下周二（30日）屆滿。

香港哥爾夫球會上月起召開7次會員簡介會，力陳球會對發展的憂慮及反對意見後，近日再去信近3,000名會員，促請他們向城規會提交反對意見，包括擬議發展將導致二級歷史建築的高球會會所構成潛在沉降危機，移植及補償種植亦可能會危及瀕危物種水松，更可能會削弱球會的整體生態價值，以及形成屏風樓，破壞城市自然通風。

本土研究社批評，球會並無提供科學理據支持潛在沉降的說法，直斥此舉是製造公眾恐慌，而破壞歷史建築價值評述亦遠超現時政府對歷史建築的標準。該組織又稱，球會今次動員非富則貴的會員向政府施壓，是要迫使政府繼續向球會續約粉嶺高球場，促請政府如期收回土地。



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香港高球會上月18日向會員發信，指為向會員簡介粉嶺高球場擬議發展在城規會的下一步流程，會在深水灣和粉嶺球場舉行7場中、英文簡介會，會上有球場委聘的顧問專家詳述政府的發展方案和球會的回應，最後一場會議昨日（22日）於深水灣球場舉行。

球會本月12日再向會員發信，提醒城規會就擬議發展的公眾申述期限將於下周一（29日）下午5時截止，強調球會將會強烈反對發展方案，但憂慮會有不少支持在用地建屋的陳述，故「強烈鼓勵所有會員和友好」去信城規會反對方案。

球會：球場是「活古蹟」

信中附上球會專家顧問建議的反對理據，主要分為8大部份，涵蓋文化遺產問題、對高球發展的影響、對環境生態的影響等，包括擬議發展會對作為「活古蹟」的高球場帶來不可逆轉的影響，更稱擬建的高樓大廈將會對被評為二級歷史建築、在1914年落成的高球會會所構成潛在沉降危機，惟並無解釋有關說法的科學理據。

信中附上的另一份球場背景資料更提到，粉嶺舊球場（old course）是「不可切割」，提到裏面的會所和小食亭（Pavilion）已分別被列為二級和三級歷史建築，形容整個球場已成為本港舉足輕重的「活古蹟」（living heritage），惟當中位於蝴蝶園後方的小食亭、球會會所，都不在今次收回的32公頃內。

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信中引述的專家顧問建議又提到，擬議發展分區1的9公頃用地將須砍伐1,000棵古樹，包括黃牛木（Yellow Cow Wood）和印度紫檀（Burmese Rosewood），而其後作出的樹木移植或補償性植樹，亦有可能會構成潛在水文（hydrology）影響，警告有關做法將會危及位於分區4內的瀕危物種水松（Chinese Swamp Cypress），更稱若水松繁殖失敗將會成為「國際和國家危機」（International and National risk）。

球會建議政府應先發展農地及棕地

信中又提到，仍未發展的閑置農地和2,000公頃棕地的生態價值更低，形容是房屋發展更佳的替代品，亦較球場更早成為可發展的熟地，但建議並未有提及合適選址，以及可更快發展的理據。

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本土研究社成員陳劍青。（資料圖片／李澤彤攝）

陳劍青：球場附近早已建成公共屋邨、私樓 未見會所沉降

本土研究社成員陳劍青表示，專家顧問提到擬議發展有可能會引致沉降，質疑有關說法欠缺足夠理據支持，因為高球場附近已有公共屋邨上水清河邨和私樓「高爾夫．御苑」，均未有跡象顯示有沉降先例，批評對方未有提供科學實證，卻拋出相關憂慮，是旨在「引起公眾恐慌。」

對於球場直斥擬議發展會影響球場的歷史生態，他則認為，「好明顯同政府𠵱家成日講話，寓保育於發展嘅方向好明顯背道而馳」，並舉例指元朗三級歷史建築「筱廬」附近已被高樓大廈包圍，「痴到市民都接受唔到，政府都照通過（發展），呢度就係一路之隔嘅地方但就講到咁近呢，我覺得佢個標準好似放到好大。」

環境諮詢委員會開會審議粉嶺高球場的環境評估報告。（資料圖片／梁鵬威攝）

陳劍青認為，球會近年已多番向政商界作政治遊說，今次先後向環諮會和城規會施壓的做法是「更進步」，球會更動員近3,000名會員，當中大部份會員均是社會有一定地位人士，包括行會召集人葉劉淑儀等，無疑是想透過這些社會賢達迫使當局在明年9月高球場租約屆滿前，與球會再次續約。

他認為政府一旦屈服將會造成極壞先例，強調不論用地最終是否成功建屋、改劃作生態公園或保留其高球場用途，「仍然可以同高球場無關」，後兩者更可交由康文署管理，真正對公眾開放。