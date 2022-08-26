8.28起出席宴會前要做快測　盧寵茂：疫情再升或收緊防疫措施

本港新冠肺炎疫情升溫，今日（26日）新增7835宗確診個案。醫務衞生局局長盧寵茂表示，本港單日確診數字由4000宗回升至昨日（25日）超過8500宗；除確診數上升外，整體公營醫療亦受到壓力，重症及死亡數亦有增加。他強調：「我哋絕不躺平」，並公布多項防疫新措施。



盧寵茂公布，由周日（28日）起擴展快速檢測要求，由現時只適用於酒吧及酒館，擴至出席要求出席宴會的人士，進入宴會處所24小時之內進行快速檢測，並出示陰性結果照片予餐飲處所負責人檢查才能進入。如出席宴會的市民進入處所48小時內有核酸檢測陰性結果，可替代快速要求。他又指，如疫情繼續上升：「政府在別無選擇下，有可能收緊社交距離措施。」



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盧寵茂今日於疫情記者會中指，確診數字第三日上升超過4,000，即時繁殖率亦由原本低於1，回升至接近1.44，即兩星期有可能變成雙倍，他指：「預測到確診數好可能好快會超過一萬，甚至繼續上升。」隨疫情嚴峻，公營醫療體系壓力增加，而入院人數、病床使用，以及員工確診上升，亦令公營醫療受影響，由原本30%至估計影響一半。他強調政府要因應疫情發展，果斷調整防疫政策，考慮到市民生活及經濟，希望做到：「用最低成本換取最高抗疫效果。」

他公布政府會維持已收緊的居家隔離準則，所有確診人士如同住家人屬於高風險人士，包括長者、長期病患及嬰兒等；以及未能為確診者提供合適、安全居住環境，例如獨立廁所等，一律必須送社區隔離設施隔離。他又指70歲以上人士如只接種一針疫苗，死亡率可介乎5%至16%，因此70歲以上長者如未接種疫苗或只打一針，若確診或是密切接觸者將送到專為長者而設的社區隔離設施。

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另外，盧寵茂指為加強保護院友、病人及醫護人員等重點保護人群，會繼續加強高風險人群核酸檢測，包括要求所有安老院、殘疾院舍員工加密核酸檢測至隔日一檢。當局亦會全面增加院舍檢測支援，將安排檢測商為全港1100間院舍定時上門收集樣本。醫管局亦籌備加密重點醫護核酸檢測至隔日一檢。

餐飲處所方面，他指由於涉及除罩口罩活動，在平衡社會經濟及防疫需要後，暫時決定加強監測安排，擴至出席要求出席宴會的人士，進入宴會處所24小時之內進行快速檢測，並出示陰性結果照片予餐飲處所負責人檢查才能進入。如出席宴會的市民進入處所48小時內有核酸檢測陰性結果，可替代快速檢測要求。

盧寵茂公布，由周日（28日）起擴展快速檢測要求，由現時只適用於酒吧及酒館，擴至出席要求出席宴會的人士。（資料圖片／梁鵬威攝）

被問到宴會定義方面，盧寵茂解釋如八個人以上超過兩枱，在同一目的進入餐飲處所就是宴會，「唔一定係大排筵席。」責任方面，他指進入處所人士及處所負責人亦有責任，餐飲負責人要檢查證明。至於長者使用快速檢測方面，「如果快速檢測都唔識做，相信個長者唔會獨自一人去宴會，一定有家人照顧佢。」而市民如事先沒有進行快速檢測，可當場補做。

醫務衞生局補充指，宴會的定義是指多過可同坐一桌的顧客（在現行規定下即超過8位顧客），在有共同目的下一同於餐飲處所用膳。例如有12名顧客分兩枱用膳，會被視為宴會，而有關出席者須遵從當日進行抗原測試的要求。

他強調現時疫情非常嚴峻，每日確診數字呈上升趨勢：「希望大家不要鬆懈，抗疫不僅是政府、醫療機權及檢疫人士責任，亦是全體香港人的責任。」他呼籲市民減少聚餐及跨家庭聚會：「只有大家合作才可避免疫情惡化，將上升軌跡拉平，減少公營醫療壓力，令非新冠醫療服務盡快回復正常，否則政府在別無選擇下，有可能收緊社交距離措施。」

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