出席8人以上宴會須快測　酒樓料生意減兩成︰大型家族宴會將減少

本港新冠疫情急速反彈，有可能突破1萬宗。醫務衞生局今日（26日）公布由下周日（28日）起，如出席8人以上的「宴會」，須出示快測陰性證明。香港餐飲聯業協會會長黃家和則指，本來擔心政府將收緊每枱人數上限，對新措施感到滿意，他認為出示快測僅為習慣性問題，稱獲食環署官員告知，若食客出示虛假證明，食肆可免受刑責。



旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，長者或因擔心確診而避免接受快測，只願意出席少於8人的宴會，因此較大型的家族宴會將會減少，預料生意將減少兩成。



▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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盧寵茂︰共同目的餐飲活動視為宴會

醫務衞生局局長盧寵茂公布，由下周日（28日）起，市民出席宴會須出示24小時內的快測陰性結果的照片；表列處所的員工亦須每3日快測一次。他並解釋，超過8人出於同一個目的，出席餐飲活動，便已視為宴會。

此外，當局亦將強化確診者管理，所有同住家人屬於高風險人士，長者、長期病患、嬰兒，未能為隔離人士提供獨立廁所等，必須送社區隔離設施隔離；至於70歲以上未曾接種或只接種1針疫苗的長者，應送往專為長者而設的隔離設施。

▼2020年中秋節四人限聚令 酒樓一隻雞分三碟上▼



倫敦大酒樓副總經理：企業或機構酒樓宴會料續停

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為，今次政府收緊社交距離措施，與早前的「醫生婚宴群組」相關。他預料將減少兩成生意，並解釋長者或因擔心快測發現陽性，被送往隔離檢疫措施，只願意出席少於8人的聚會，因此較大型的家族宴會將會減少。「老人家擔心撩親（陽性）可能要入竹篙灣，搞到佢哋更加唔想做快測。」

臨近中秋佳節，過往不少企業或機構會到酒樓舉辦宴會，惟新冠疫情爆發後已停擺。雖然現時宴會人數上限為120人，但蘇認為情況將會持續，指文職員工本來並無規定快測後才可上班，或不願刻意做快測參加宴會；部份企業亦會擔心「漏網之魚」造成員工間的爆疫，種種因素成為舉辦大型宴會的阻力。

疫情反彈已減少半成生意

至於實行方面，蘇表示檢查快測證明的相片，並不影響人手及流程。但他預料部份食客或遷怒於酒樓，易生爭執。他指，自從近月疫情漸趨嚴峻，每日數千名市民確診，不可外出，間接令茶市的生意額減少5%。

黃家和：食客出示虛假快測證明 食肆可免受刑責

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，隨着確診數字不斷攀升，早前曾擔心政府將收緊社交距離措施，例如下調食肆堂食每枱8人或宴會120人的上限措施，對於新規定感到滿意。問到長者或擔心快測陽性後，將被送往隔離檢疫措施，而不願出外堂食。他則強調，現時長者的疫苗接種率較低，業界期望可推動更多市民接種疫苗，認為快測僅屬習慣性的問題。

黃並透露，已聯絡食環署署長楊碧筠，得知若食客出示虛假的陰性快測證明，或挪用他人的快測相片，食肆可免受刑責。「處長話唔使擔心，責任係顧客身上。」他亦呼籲市民切勿以身試法，強調只要多於8人出於相同目的光顧食肆，便構成政府所規定的宴會，須出示陰性的快測證明，沒必要裝作彼此不認識。