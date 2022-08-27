逸東一二邨、啟晴邨、洪福邨等四區七屋邨污水陽性　28萬人要快測

香港疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（27日）表示，因應離島區、九龍城區、元朗區及東區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約28萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



當中涉及七個公共屋邨，包括逸東（一）邨、逸東（二）邨、德朗邨及啟晴邨等。



當局指，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地點包括：

．離島區 — 逸東（一）邨及逸東（二）邨

．九龍城區 — 德朗邨及啟晴邨

．元朗區 — 天華邨及洪福邨

．東區 — 康東邨

▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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當局表示，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。