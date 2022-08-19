港大矯形及創傷外科學前系主任張文智接任港大深圳醫院院長

香港大學深圳醫院今日（19日）舉行院長授任儀式，港大矯形及創傷外科學系講座教授及前系主任張文智接任成為第三任院長，接替已出任醫務衞生局長長的盧寵茂。張文智曾先後擔任國際脊柱學會（AO Spine）國際研究委員會的創會主席、香港骨科醫學院院長，2016年成為國際脊柱側彎研究協會（SRS）首位華人主席（2016-2017年）。



香港大學校長張翔教授表示，張文智擁有傑出的學術成就，行政經驗豐富及具備國際視野：「深信他定能卓越領導港大深圳醫院的發展，提升香港大學和香港大學深圳醫院在大灣區和國內外的影響。」



張文智現時為香港大學何馮月燕基金講座教授，根據港大網頁，他自幼已立志從事醫學工作，並與團隊投入超過十年時間研發「記憶金屬矯正棍」（又稱「聰明棍」）作為矯正脊柱側彎的另一選項。2021年，他榮獲脊柱側彎研究學會著名的國際Walter P.Blount人道主義獎，以表彰他在脊柱側彎領域的卓越貢獻和仁慈服務。

張文智表示，港大深圳醫院在首任院長鄧惠瓊、第二任院長盧寵茂的領導下，奠定了良好的基礎。他指：「將與全體員工繼續奮鬥，矢志改革，全力打造公立醫院高品質發展樣板。」

張文智曾主刀首次使用「港澳藥械通」引進的「磁力可控延長鈦棒」手術。（港大提供）

對於醫院未來發展，張文智提出「病人為先，員工為本；多元融合，創新探索」的理念；並期望締造病人滿意和員工開心的現代化醫院，「大家以開放包容的心態，合力進取，也鼓勵員工臨床醫療和科研領域開展更多新的大膽探索。」