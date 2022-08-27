嚴打酒吧餐廳｜48顧客職員違防疫例被發牛肉乾　兩酒吧罰停業兩周

香港新冠肺炎疫情升溫，食物環境衞生署周六（27日）表示，周五（26日）及周六凌晨與警方繼續加強巡查各區的酒吧或酒館、其他餐飲處所及若干其他處所。當局指，在各區巡查37間酒吧或酒館以及500間餐飲處所，向當中兩間酒吧或酒館，以及六間食肆負責人展開檢控程序，另向48名顧客或員工發出定額罰款通知書，以顧客最低可被定額罰款5,000元推算，庫房至少共進帳24萬元。當局亦要求兩間酒吧關閉14日，亦有五間食肆遭禁止晚市堂食，以及只限二人一桌分別三日及14日。



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食環署表示，周五及周六凌晨與警方繼續加強巡查各區的酒吧或酒館、其他餐飲處所及若干其他處所，包括巡查37間酒吧或酒館，以及500間餐飲處所，並向違反防疫規例的負責人、員工及顧客採取嚴厲執法行動。

當局提醒，市民及處所負責人必須嚴格遵從防疫規例中的規定及指示，當中包括「疫苗通行證」中「紅碼」及「黃碼」的相關規定。行動中，食環署和警方向酒吧42名顧客或員工發出的定額罰款通知書；而其他餐飲處所方面，當局則向六人發出的定額罰款通知書。

此外，食環署及警方已要求相關處所採取減低傳播風險的相應措施，當中兩間酒吧須關閉14日；一間食肆被禁止晚市堂食，以及不得安排多於二人同坐一桌，為期三日，另有四間食肆須禁晚市堂食14日。

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當局表示，餐飲業務負責人違反第599F章規例或「疫苗通行證」的規定及指示可被檢控，一經定罪，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。身處餐飲處所或其他指明處所的人士亦須遵從適用於他們的要求；違反有關規定即屬犯罪，最高可被罰款10,000元，或可藉繳付定額罰款5,000元解除因該罪行而須負的法律責任。

此外，顧客在餐飲處所內違反同坐一桌人數上限的規定，可按《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）被定額罰款5,000元；在非餐桌飲食時沒有佩戴口罩的人士，可因觸犯《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）被定額罰款5,000元。當局強調，本港疫情近日轉趨嚴峻，執法部門會持續積極採取嚴厲執法行動，提醒處所負責人及市民切勿以身試法。

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