粉嶺高球場｜甯漢豪：建屋具合理基礎　政府爭取如期落成

香港房屋供應緊張，政府計劃明年收回粉嶺高爾夫球場部份32公頃用地，興建公營房屋，唯早前於環評階段遇阻滯，未能如期通過環評報告。

發展局局長甯漢豪今（29日）出席建造業安全周研討會時，重申建屋項目合乎合理基礎，當局經技術可行性研究後，未有發現不可克服的困難，亦未影響高球活動的發展，政府會爭取盡快落成。



甯漢豪出席活動後回庄心傳媒提問，她指粉嶺高爾夫球場建屋項目，在多方面符合政府推展項目的合理基礎，包括早年曾舉辦公眾諮詢，收集社會各界意見。此外，項目已通過技術可行性研究，在交通、環境及建屋上未有發現不可克服的問題和困難。

她重申，粉嶺高球場建屋項目落成後能供應約1.2萬伙公屋單位，在項目落成後，是未來十年房屋供應的重要構成部份，而回收高球場並不會影響香港高爾夫球活動和打波的風氣，當局期望盡早爭取項目落成。

早前新思維發公開信支持發展項目，亦有將副本抄送至甯漢豪，她表示不評論個別人士的意見，亦指社會各界毌須因意見不同而批評。政府會實事求是，做好解說工作，盡力推行項目發展和解決各方問題。甯亦指有信心項目可預期落成。

▼粉嶺高球場▼

