疫情．最新｜增8848宗確診　包括237宗輸入　多13人死亡

本港今日（30日）新增8848宗確診，包括237宗輸入，累計2585名確診者留院，包括343宗新增入院個案，累計危殆病人47名，多13人死亡，其中10人未打三針，當中5人一針未打。



本港新冠肺炎疫情疫情嚴峻，昨日（29日）新增8,488宗個案，仍處於高位；一名染疫的17個月大男嬰仍於兒童深切治療部留醫，需要插候及使用呼吸機，情況轉為危殆。衞生署分析過去一周的病毒樣本，發現BA.5變異病毒株的比例已達46%，超越BA.2.2成為本地新冠病毒主流病毒株。



所有學校周四（9月1日）開學，教育局今日（30日）會發信通知學校，鼓勵學生和教職員提早於今起每日進行快速抗原測試。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率在8月29日升至1.4484，即一名患者傳給1.5人，代表每日確診人數仍會上升。（港大醫學院圖片)

▼8月染疫官員一覽▼



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【17:07】對於不時會出席疫情記者會的衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮，近日確診的消息，張竹君表示，不會評論個別人士情況。

【16:58】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，增8848宗確診，包括237宗輸入，變異病毒株佔56.3%。學校呈報個案新增319宗，增7間學校爆疫有班級要停課。

7間學校有個別班停課一周：

1)保良局蔡繼有學校：SSP 8E班有24學生，3學生感染

2)SOUTH ISLAND SCHOOL(南區)： 11K2班有17學生，3學生感染

3)嘉德麗幼稚園黃埔：LA班上午班有17學生，1學生及1老師感染

4)香港墨爾本國際學校(大埔)，P6E班有22學生，6學生確診

5)基督教女青年會安定幼兒學校(屯門)：N班有25生，2學生及1老師確診

6)弘立書院： 1禮班有20學生，3學生確診；3和班有20學生，3人確診

7)英藝幼稚園(沙田)： N1班有12學生， 1學生及1老師確診

【16:56】劉家獻表示，現時2500多名病人留醫，當中有2100人60歲以上，8成都是年紀稍大，年紀偏大是現象，最大100歲以上，年齡中位數77歲，入醫院病人都是老人家，本身有好多長期病，見到已經較差、要入院做監察免病情惡化。

往院病人中有240多人要用氧氣治療，23病人要用呼吸機，入院病人中，每日確診病人中6成半60歲以上，今日有92危否及嚴重，85人60歲以上，佔9成以上。

【16:50】瑪嘉烈醫院一個內科及老人科病房爆疫，一名76歲男病人，8月27日經檢測確診，醫院展開追蹤調查發現多6名46至83男病人及3員工確診，7名病人隔離治療中，情況穩定，正檢查個案關連，已停收症及探訪安排，已進行徹底消毒，員工及病人會做檢測。

【16:48】其中三宗死亡個案送到急症已無生命表徵，其中一宗為93歲男士， 無打針，本身高血壓、甲狀腺高、柏金遜症、前腺癌，8月22日快測陽性，有向醫院求診，CT值17.3，處方抗新冠口服藥，8月29日號家中昏迷，情況差急救失效。另一名年僅54歲男死，本身有末期肺癌，已入腫瘤科病房，檢測陽性，已處方藥物，本身肺癌，醫生診斷肺癌與死亡有關。

【16:30】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，本港今日（30日）累計2585名確診者留院，包括343宗新增入院個案，累計危殆病人47名，嚴重個案45宗。多13人死亡，54至97歲，其中10人未打三針，當中5人一針未打。

【16:06】消息指，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮確診，據悉，其同住家人早前染疫，歐被列為密切接觸者，而他最近一次出席疫情記者會是上周四8月25日。

【13:54】教育局決定在11月1日起提高中學面授課堂要求，需9成或以上學生已接種三劑疫苗，否則學校必須於當日起進行半天面授課堂。

【12:34】政府今早（30日）突擊到長沙灣凱樂苑凱碧閣，檢查該幢早前納入強檢的大廈居民的檢測證明，行動中檢查了約750人，其中168名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們接受檢測，並向其中24人發出10,000元定額罰款通知書。

【12:31】政務司司長陳國基近日透露，政府正與內地方面磋商通關問題，形容內地反應正面。民建聯立法會議員梁熙及實政圓桌田北辰今日（30日）接受港台訪問，梁熙認為，位於落馬洲河套區的隔離設施可用作「逆向隔離」之用，有助在短期內大量增加通關名額，不過他強調「逆向隔離」的管理和要求必須嚴格跟從內地標準。



田北辰則認為，香港現階段要求與內地全面免檢通關是不可能，既不符合內地防疫政策，亦只會令內地反感。至於內地對於「逆向隔離」的信心，則視乎「香港畀幾多權力內地參與」。

【12:30】疫情持續，大坑及薄扶林村今年的傳統舞火龍活動均受影響。國家文化遺產火龍承傳人、大坑舞火龍總指揮陳德輝今早（30日）在電台節目表示，大坑舞火龍將連續第3年停辦；而薄扶林村的舞火龍活動同樣受影響，薄扶林村火龍會總監蕭崑崙指至今仍未收到政府的正式回覆，今晚會開會討論今年舞火龍的形式。

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【10:37】確診個案反彈，港府收緊防疫措施，8月28日起出席宴會活動顧客必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，才可進入餐飲處所。立法會議員田北辰今早（30日）在電台節目表示，愈多人的宴會，感染機會愈大，這類措施一早應該要做，可以令參與者安心，認為這種收緊屬正面，不會影響社會運作，「你有幾可去啲八人以上嘅聚會？」

【09:02】新學年將於周四（9月1日）開學，教育局今日（30日）會去信學校，提出加強預防新冠病毒傳播措施，包括鼓勵學生及教職員提早由今日起每日做快速抗原測試。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目指，師生每日快測屬「無辦法中的辦法」，雖然快測仍有機會走漏，但比起甚麼都不做好，認為做法都是旨在想令學生有較正常的學習及生活。

▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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▼8月28日 百名長者聚首數碼港「開枱」▼



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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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【07:00】新學年本周四（9月1日）開學，教育局鼓勵學生及教職員提早今日（30日）起每日做新冠病毒快速抗源測試。《香港01》記者昨日（29日）下午到深水埗一帶視察快測包售價，最平2.5元一支，其他一般5至10元一支，均未見炒價，供應充裕。

有受訪家長表示，早前購買的快測包存貨還可使用一個多月，公司也有派發，未急於趕臨近開學購買；亦有家長指不擔心快測包缺貨，稱學校會不定期派發，家中也有儲備。對於一旦再次停面授課，有家長表示理解，形容女兒「坐得定」，但自己要「花多少少心機」，有家長則擔心影響孩子社交能力，認為實體課有助孩子語言上進步。

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▼醫管局調整普通科門診服務及相應藥物補充診所名單▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼

