君臨天下、凱旋門、禮頓山等污水呈陽性　四區域25萬人要快測

政府今日（26日）公布在四區採集的污水樣本對冠狀病毒呈陽性，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。



當中油尖旺區有九龍站上蓋豪宅漾日居、君臨天下、凱旋門，以及佐敦「八文樓」，以及弼街及花園街附近一帶住宅；灣仔區比華利山、禮頓山及大坑道與大坑徑附近一帶住宅也上榜；將軍澳則有都會駅、彩明苑、寶林邨及康盛花園四個屋苑納入名單；元朗區則涉天麗苑及鳳攸北街與鳳攸南街附近一帶住宅。當局將向四區25萬人派發快速抗原測試包。



+ 5

當局表示，以下四區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

四個區域：



．西貢區（將軍澳） — 都會駅、彩明苑、寶林邨及康盛花園



．灣仔區 — 比華利山、禮頓山及大坑道與大坑徑附近一帶住宅（見附件）



．油尖旺區 — 弼街及花園街附近一帶住宅（見附件）、漾日居、君臨天下、凱旋門、文蔚樓、文苑樓、文英樓、文耀樓、文華樓、文昌樓、文輝樓及文景樓



．元朗區 — 天麗苑及鳳攸北街與鳳攸南街附近一帶住宅（見附件）



當局提醒使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄；進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。