自稱急救員求推翻暴動罪　上訴庭重申行為符合即屬參與　駁回上訴

運輸工人在2019年一次港島區的衝突事件中被捕，被裁定暴動罪成，判囚4年。但他聲稱被捕時已多次強調他是義務急救員，要求推翻其定罪。上訴庭今(31日)就其上訴下判辭，並重申，暴動中充當所謂的急救員，本身不是一項有效的辯護理由，即使某人在騷亂中自我定位為急救員，但只要他的造意和行為符合暴動罪元素，就是參與了暴動，最後裁定運輸工無一上訴理由成立，駁回其上訴。



上訴人陳佐豪，被裁定2019 年8 月31 日在記利佐治街1號一帶，連同其他人參與暴動。

上訴庭重申即使在暴動中曾自我定位為急救員，但其行為符合暴動元素仍屬參與。（資料圖片）

救人不等於中立

法官在判辭指，他們在聆訊中已曾舉例稱，當兩軍對壘時，雙方都可能有正式的醫護兵，而且都會派到前方，但救人不等於中立。例如A國的醫護兵還是A國的軍人，他的任務還是在與B國接戰時搶救A國的傷員，這點就算他曾按形勢幫助過戰區中受傷的平民，也不會改變。

造意和行為符合就是參與暴動

在現實中，即使某人在騷亂中自我定位為急救員，但只要他的造意和行為都符合暴動罪元素，他就是參與暴動，尤其是這裏所指的行為可以是施行急救，關鍵是這個行為是否可被正確理解為促進、協助或鼓勵其他示威者破壞社會安寧。

李當時備有激進示威者的裝備

法官認為李當時備有各樣激進示威者常用的裝備，又身披護甲，且預期他會與警方有短距離接觸，甚至衝突，他又管有對講機可與同夥互相協調，綜合而言，認為李曾參與暴動是唯一合理推論，故駁回其上訴。

案件編號：CACC14/2021