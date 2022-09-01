基層難上樓　王于漸倡重推租置助置業　批居屋10年後成「地雷」

本港房屋嚴重短缺，一般家庭公屋輪候時間長達6年，基層住屋困境苦不堪言。香港大學首席副校長、香港大學經濟學講座教授王于漸今日（1日）出席講座時表示，基層上樓愈趨艱難，因此細單位的樓價升幅最大，草根階層被迫瑟縮劏房才不至於要流落街頭，故政府不能完全消滅劏房。

他又指，政府早在70年代末推出居屋，至今已約半個世紀，惟多達八成單位仍未無地價，亦即住戶非「真業主」，但愈趨老舊、殘破的舊居屋無法轉讓，亦難以重建，「過多10年舊居屋已經冇市價」，政府要獨力承擔重建居屋責任將成為另一個「要爆炸的地雷」。



香港大學首席副校長、香港大學經濟學講座教授王于漸。（講座直播截圖）

曾在2000年代擔任房委會委員的王于漸，下午出席饒宗頤文化館的講座時提到，港英政府在70年代推出房屋階梯政策，讓基層先到公營房屋落腳，儲夠錢便可購買私樓置業，騰出公屋予其他有需要的人，惟至80年代，私樓價格飊升，公屋戶無法跳到私樓市場，令公營房屋流轉極慢。

在70年尾推出的居屋計劃，原本亦能為基層提供另類置業階梯，惟王于漸卻認為，有關計劃卻埋下了另一個「土地炸彈」。他續指，現時僅兩成居屋已補地價，意味着餘下的八成住戶並非「真業主。」

他續指，「最早期居屋喺70年代起，到𠵱家已50年，已經好殘舊」，惟未補地價的居屋難有重建希望，「過多10年舊居屋已經冇市價，邊個會買啫，都係搏政府幫佢重建」，若政府獨力承擔重建居屋的責任，「香港再過10年另一個地雷會爆炸，邊個幫你解決呢個問題？根本冇法子用市場機制去運作。」

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他透露曾就此詢問政府官員，惟對方卻對問題視若無睹，「反應好似我問咗呢個問題之後聽唔到，佢就冇答我」，形容有關對話「係好痛苦嘅經驗。」

（編按：翻查資料，房委會在1978年推售首批共6個居屋屋苑，合共涉及8,300伙，分別為葵涌悅麗苑、觀塘順緻苑、柴灣山翠苑、何文田俊民苑、香港仔漁暉苑及沙田穗禾苑，當中翌年落成的順緻苑是首個入伙居屋屋苑，首批屋苑均毋須補地價，直至1982年5月起推售的資助房屋，才有附帶補地價的安排，否則不可在公開市場自由轉售。）

王于漸認為，重推租置計劃才是出路，現時約有80萬個公屋單位，以每個單位400萬至500萬元市價計算，「平啲賣都（賺）好多錢」，甚至可以市價的一半出售，一成首期亦只是25萬元，政府再為住戶提供無息貸款，協助他們真正「上樓」，以市價的一半出售，「250萬即入袋」，而餘下的250萬元則可以證券化，庫房收入可達「以萬億計。」

他認為此「加強版」租置計劃既可令市民財富均衡，住戶亦毋須再補地價，但在銀行融資後，政府庫房仍可有資金流入，是雙羸局面。