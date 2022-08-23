公屋聯會倡10年重建14條舊屋邨　倡擴原區安置定義料可增3.6萬伙

上屆政府最後一份《施政報告》提出重建樓齡達60年的西環邨和馬頭圍邨，公屋聯會今日（23日）公布舊屋邨重建研究報告，指房委會早在2013年完成22條舊屋邨的重建研究，惟現時僅白田邨、美東邨和華富邨三條屋邨落實重建，建議政府未來10年分兩個階段重建14條舊屋邨，並可將「原區」安置的定義由18區擴至港、九、新界三大區，以減低重建難度，當中曾發生石屎剝落擊中居民意外的彩虹邨，可先安置到觀塘宏照道公屋計劃，估計若14條公共屋邨完成重建，將可大增3.6個萬個公營房屋單位。



公屋聯會。（公屋聯會提供）

▼2021年《施政報告》公布交房委會研究重建西環邨▼



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公屋聯會轄下關注公屋重建聯席分別就房委會和房協的14條舊屋邨，當中位於黃大仙區的彩虹邨樓齡最高已達60年，近年不時發生石屎及天花混凝土剝落、鋼筋外露和漏水等結構問題，2019年更曾有剝落的石屎擊中居民的意外，批評屋邨老化問題，已危及人身安全，惟原本用作安置的啟鑽苑卻被調配為上期綠置居，令彩虹邨錯失了重建機會。

該會續指，彩虹邨規模相當大，涉及的單位數目眾多，建議分多期重建，並以宏照道公屋發展計劃第二期作首期重建的接收屋邨，當居民搬遷後，在原址興建新公屋，接收第二期重建影響的住戶，而落成後的新彩虹邨將可成為鄰近坪石邨的安置屋邨，啟動新的重建，強調一旦再錯失今次機會，日後會更難原區安置。

研究報告建議，可在2022/23年起的10年內，分兩個階段重建14條舊屋邨，當中在首5年（2022/23至2026/27）可先啟動重建位於港島和九龍的8條屋邨，其中有5條屋邨的單位數目不足2,000伙，規範較小，認為只要有合適的公屋資源便有條件加快重建，涉及的8條屋邨包括：

．觀塘和樂邨

．深水埗石硤尾邨（未重建部份）

．黃大仙彩虹邨

．深水埗南山邨

．黃大仙富山邨（未重建部份）

．九龍城馬頭圍邨

．西環西環邨

．東區健康邨（第三期）



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至於在後5年期或較後時間則可重建其他屋邨，包括：

．東區模範邨

．葵青區的葵盛西邨

．黃大仙彩雲（二）邨

．觀塘坪石邨

．葵青區的梨木樹（二）邨

．荃灣象山邨



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公屋聯會提到，房委會早在2013年完成22個非拆售高樓齡屋邨的重建潛力研究，相關屋邨樓齡介乎42至70年，惟現時僅白田邨、美東邨和華富邨已落實重建，認為重建舊邨可改善居住環境外，亦可增加公營房屋單位數目。該會解釋，強調2000年前興建的舊屋邨並未採用地積比率規劃，重建舊公屋可提升密度、增加單位數量，以每公頃平均可建1,300伙推算，重建14條舊屋邨可大增3.6萬個單位。

研究又認為，現時原區安置一般是以區議會劃界，如石硤尾南山邨重建的安置屋邨為鄰近的白田邨第13期，富山邨的安置屋邨則為同區的美東邨，惟部份屋邨規模較大，難以撥出足夠土地重建，增加原區安置的難度，建議房委會可擴大「原區」的地域至港、九、新界三大區，例如將東區的模範邨遷至中西區的加惠民道公屋。