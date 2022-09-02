指鄰家狗朱古力咬死其雞　退休漢把狗打至牙脫　官稱囚6周算寬大

退休救生員疑鄰居家狗咬死其雞，對質時曾說：「我嘅雞死，你隻狗唔使死呀？」涉在雞籠內以棍擊打一隻名為「朱古力」的狗，令牠口腔嚴重受傷，數夥牙齒脫落。救生員經審訊後被裁定虐畜罪成，被判監6星期。他卻稱是否有打中狗也存疑，且裁判官未有考慮他有良好品格等因素便判他入獄，認為量刑過重，提出上訴。高院法官張慧玲今（2日）下判辭指，指退休漢明顯是為報復打狗，片段亦見他用長棍打狗的動作，狗隻所受傷害十分嚴重，判囚6星期已是寛大處理，駁回上訴。



上訴人陳觀興（案發時69歲），被裁定一項虐畜罪成，指他於2019年11月9日，在屯門掃管笏村1區177號，殘酷用一枝棍毆打一隻狗，導致該動物受到不必要的痛苦。

上訴人陳觀興不服被裁定虐畜罪成判囚6周，在高等法院上訴被駁回。（資料圖片）

陳所言已顯示其意圖

陳在上訴時指出，原審裁判官裁決描述陳是瞄準「朱古力」的頭部「打去」，惟裁判官不肯定陳當時有否用棍觸碰到狗，陳有否用棍打中該狗亦存疑。惟張官認為，證據顯示陳與狗主人對質時曾說：「我嘅雞死，你隻狗唔使死呀？」已明顯見其意圖。涉案片段亦顯示陳有用長棍打狗的動作，這必會令狗隻受傷流血，甚至牙齒脫落 。張官在重新審視所有證據後，認為陳確有打狗，更是殘酷地打，定罪並無不穩妥之處。

指原審官判刑未提其貢獻

判刑方面，陳認為即時監禁明顯過重，因他當時的動機並不是為了虐狗；該狗受襲只有短短數秒，加上陳曾任村理事，又曾做過在海救過女孩等救急扶危的事情，沒有犯罪紀錄，但原審官判刑時沒有提及陳這些貢獻，只錯誤地裁定狗隻所有傷勢均是陳造成；且略陳是沒有預謀犯案等。

行為純為洩憤報復

惟張官認為，狗隻案發時並無任何襲擊的舉動，陳卻在經考慮或思量後，並與狗主口角後，才撿起長棍入雞籠打狗，此舉可說是「預謀」。再者，即使該狗曾咬死雞隻，陳對狗隻的傷害十分嚴重，他行為純粹為洩憤報復，觀看案件的照片，可見「朱古力」有多隻牙齒被打至脫落，認為本案情況嚴重，監禁是無可避免，張官認為恰當的量刑起點是8個星期監禁，救生員被判囚6個星期已屬寬大處理。

案件編號：HCMA 173/ 2021