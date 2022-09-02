北角東寶小館最後一夜   食客捧場   陳果、前港姐「戰鬥碗」乾杯

位於北角渣華道市政大廈內的東寶小館，由於被食環署指違反租約條款，今日（2日）最後一天營運，結束約30年歷史。記者傍晚時份到達東寶，雖然仍有空桌，但已全部留座，門外陸續有食客排隊等候安排入座。惜別夜宴上，有電影導演陳果，也有被爆在約30年前參加過香港小姐的食客。



有食客一行四人，帶同紙筆，邊吃邊畫，描繪東寶的食物、以及餐廳經理露比。他們表示希望感受東寶的氣氛，有時載歌載舞。餐廳經理露比更會表演一字馬及筷子開啤酒，認為相當有特色，希望可以透過畫作，為東寶留下紀錄。



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北角渣華道市政大廈內的東寶小館9月2日結業，不少老饕趁最後機會光顧，餐廳經理露比（右二）招呼席上食客電影導演陳果（戴鴨舌帽）。（梁鵬威攝）

播張國榮懷舊金曲 食客盼有天「風再起時」

東寶傍晚時份一直播放張國榮的懷舊金曲，部份人聞歌起舞，又期望東寶「風再起時」的一天。場內雖然仍未滿座，但職員已忙得不可開交，廚房不斷遞出風沙雞、黃金蝦等名菜。食客則手持盛載啤酒的「戰鬥碗」乾杯，場內氣氛熱鬧。

到大約晚上8時，場內氣氛更趨熾熱，露比四處與食客自拍留念，部份人緊抱露比，不捨東寶結業。露比又場內表演一字馬及「月球漫步」（ moonwalk)，並施展看家本領以筷子開啤酒瓶，之後乾杯一飲而盡。

餐廳經理露比：此處不留人，自有留人處

場內一直播開懷舊金曲，播起張國榮的《無心睡眠》以及The Beatles「Hey Jude」時，不少人一同合唱，部份人更高舉亮起電筒的電話擺動，露比則感激眾人支持，並一度稱「此處不留人，自有留人處」；食客則回應：「東寶加油！」

羅先生及譚小姐一行四人，帶同畫簿及文具下午時份到達東寶。羅先生表示，四人都喜歡繪畫，平時會透過畫作記錄事物，例如舊建築等，今日特意到場邊畫邊食，眾人的畫作包括東寶名菜風沙雞、黃金蝦等，「舊嘅嘢想記錄落嚟。」

羅先生續指，以筷子開啤酒的表演方式，可見於過往傳統的食肆，今日「把握時間感受畫畫留下回憶」。譚小姐則稱，疫情前曾與一班友光顧，喜歡東寶的氣氛，有時載歌載舞，露比又會表演一字馬，氣氛非常好。

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曾參選港姐食客：此處的人情味難以取代

盧小姐自小光顧東寶，已習得筷子開啤酒絕技，早已成為熟客，露比於訪問期間更大爆其「秘密」，指她曾參選香港小姐。盧小姐表示，今日到場希望支持露比，喜歡這裏的食物及人情味，「佢全部當你屋企人一樣」。

盧小姐認為今日是歷史時刻，坦言「全部嘢都好唔捨得」。她續指，此處的人情味難以取代，「其他地方都煮到同樣嘢食，但無咗啲人就係唔同。」她相信露比會東山再起，屆時會再支持。

被爆曾參選港姐的盧小姐（中間黑色T恤）自小光顧東寶小館，她讚此處的人情味難以取代。（梁鵬威攝）

袁先生則早於27年前已光顧東寶，喜歡這裏的歡快氣氛，「大家都好開心食嘢。」他表示，最喜歡風沙雞及南乳豬手，並難忘露比與眾人的交流，「喺個街市一字馬」、「好放咁同我哋猜枚、飲酒」。

不過袁先生又認為，近年香港不少特色店舖結業，並嘆道人大了難與友人相聚，無奈地少了與朋友在東寶相聚，「每樣嘢都有終止嘅一日。」

北角渣華道市政大廈內的東寶小館9月2日結業，不少老饕趁最後機會光顧，場內氣氛熱鬧。（王海圖攝）

▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼



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食環署日前指，東寶四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身分經營攤檔，故此向承租人發出「擬終止租約通知書」。雖然承租人曾就曾此提出申述，但經審視後，認為仍有充分證據顯示，承租人違反該租約條款，遂於8月26日發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約及收回有關街市攤檔。

署方之後又指，東寶承租人長時間不在攤檔，甚至長期身處海外，涉嫌違規分租；但承租人如需時安排將設備遷離攤檔，會酌情處理。

▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼

