疫情．最新｜新增10683宗再創新高　連續兩日破萬另添8死

香港疫情踏入9月持續嚴峻，首四日已有三日確診個案破萬宗，今日（4日）最新確診10,683宗，既是連續兩日破萬，再創近期新高，包括193宗輸入個案。最新死亡個案為8宗，包括四男四女，年齡介乎乎59至104歲。



衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，現時確診宗數已較八月時翻倍，預計短期內上升趨勢仍會維持。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.35水平，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

【17:42】本港新冠疫情持續，本地確診個案今日（4日）突破一萬宗。政府表示，西貢區、東區及深水埗區合共三區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，涉及7個屋苑，包括日出康城、藍灣半島、杏花園、宇晴軒等。政府將會陸續向當區居民、清潔工和物業管理員派發合共約26萬個快速測試套裝，供他們自行檢測。



【16:55】九月以來，除了9月2日錄得9901宗個案外，其餘三日都破萬宗。歐家榮表示，留意到過去幾日接近或突破萬宗，趨勢仍上升，上升速度不似二、三月般的爆發性，自八月中上升速度加快，八月中約5,000個案，現時1萬，至今翻倍，預計短期内上升趨勢繼續維持。至於污水監測，人均病毒含量在各區收集的污水樣本，過去連續5天，每公升超過50個拷貝，回復至3月初至三月中的水平，暫未見有證據顯示踏入「平台期」，促市民切勿鬆懈。



【16:52】李立業亦表示，絕對希望市民在檢測出現陽性後向當局呈報，以便派員與患者聯絡，政府設有熱線主動聯絡高危人士及老人家，以提供資料。他呼籲，長者、高危人士及早治療，新冠口服藥可以減低入院及病情轉重症的機率達8至9成，促請市民不要不呈報個案。



【16:48】今日有調查顯示，有12%受訪長者曾快測陽性但未有呈報。歐家榮回應，一直建議市民如自行快測，一旦陽性要立即申報，才可安排後續安排，包括向他們發出隔離令及其家人發出檢疫令，亦會按家居環境、個人需要，是否要入隔離設施，可把資料即時傳予醫管局，或盡快安排視像診症。

【16:45】歐家榮表示，8間老人院及1間殘疾院舍共11名院友確診，45名院友成密切接觸者，沒有員工確診個案。

【16:42】李立業表示，仁濟醫院內科病房出現群組感染，包括3位男病人，年介64至83歲，並有一名員工確診。3病人跟早前確診的84歲男病人同病格，3名病人情況穩定，接受隔離治療，有關病房停止探訪並進行消毒。所有員工病人接受病毒測試。【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，新增10683宗確診，包括193宗輸入個案。【16:30】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在疫情記者會表示，今日（4日）累計2793人確診，包括356名新入院個案。累計64名危殆病人，54名嚴重，其中18名病人正在深切治療部。新增8人死亡，包括4男4女，年齡介乎59至104歲，其中6位未打完三針，5位打2針。

【15:05】本港疫情反彈，一項調查顯示，有長者輕視疫情威力，12%受訪者曾快測陽性但未有呈報，另逾半人誤以為年逾80歲始屬高危一族。此外，有70%未打齊三針的受訪長者表明擔心疫苗安全性，36%人更傾向盡量拖延接種或不打針。

病人醫護權益協進會指，Omicron BA.5已成主流病毒，其傳播力強，憂慮長者為免麻煩或擔心連累家人，未有呈報快測結果致未適時獲處方口服藥，大增重症及死亡風險。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指，長者打針後較少出現不良反應，呼籲盡快完成接種，以加強保護。

【13:20】疫情持續，創新科技及工業局及轄下部門今日（4日）聯同觀塘警區和衞生署在觀塘凱匯第3座進行執法行動，查核受檢人士的檢測證明，282名受檢人士中有15人未有遵從強制檢測公告，向其中10人發出了1萬元定額罰款通知書。

庫務署今早亦聯同九龍城警區和衞生署，在紅磡半島豪庭1座查核受檢人士，共檢查了約342名受檢人，18人未有遵從強制檢測公告，向其中4人發出了1萬元定額罰款通知書。即今日上午兩個行動合共有14萬元「進賬」庫房。

【11:58】外媒《彭博》早前引述知情人士報道，政府傾向今年11月取消酒店隔離政策。醫務衞生局局長盧寵茂今日（4日）發表網誌，不點名批評該報道令他對「新聞專業有不一樣的體會」，認為報道引致讀者以為特區政府在抗疫上內部分裂及有矛盾，澄清團隊對整體抗疫政策目標一致。



他又指，報道令他想起數年前內地熱播的宮廷內鬥劇集《延禧攻略》，指歷史上是否屬實已不重要，「反正就是電視劇劇本，觀眾喜歡看而成為熱播又或能達到編劇的目的便是成功了。

【11:25】疫情持續，創新科技及工業局及轄下部門今日（4日）聯同觀塘警區和衞生署在觀塘凱匯第3座進行執法行動，查核受檢人士的檢測證明，282名受檢人士中有15人未有遵從強制檢測公告，向其中10人發出了1萬元定額罰款通知書。

庫務署今早亦聯同九龍城警區和衞生署，在紅磡半島豪庭1座查核受檢人士，共檢查了約342名受檢人，18人未有遵從強制檢測公告，向其中4人發出了1萬元定額罰款通知書。即今日上午合共有14萬元「進賬」庫房。

【11:10】本港疫情反彈，行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文今日（4日）指出，嚴重及危殆病人過去一個月內已上升三倍，認為不能漠視本港確診趨勢，反對採取「躺平」，拒絕「放手由佢爆一爆」，強調疫情「流感化」屬言之尚早，亦不贊成提早解除防疫措施。

高永文又不點名批評部份醫學專家及學者，主張放寬社交距離措施、可等待新疫苗才椄種、及疫苗對人體影響等意見，指摘相關言論造成恐慌，提醒「愈有權威專家，要明白講一樣嘢出嚟係乜嘢用意。」

【11:03】醫院管理局今早（4日）公布，調整部份普通科門診調整服務。戴麟趾夫人普通科門診診所會由本周一（5日）起，暫停夜間門診服務，以集中人手和資源進一步加強指定診所及遙距診症服務，以支援社區的確診的病人。

醫管局表示，現時正全力抗疫，須因應疫情發展調整部分服務，希望公眾理解。當局會繼續密切監察情況及服務需求，若疫情繼續惡化，則有需要進一步減少服務，以調動更多人手抗疫。

▼9月4日 醫管局最新普通科門診診所名單▼



【09:23】政府今早（4日）完成圍封馬鞍山錦豐苑錦蘭閣的強檢執法行動，其間檢測了1,560人，當中發現19宗陽性檢測個案，以及4宗不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。是次行動中，政府派到訪642戶，當中132戶沒人應門，政府會採取措施跟進。

錦蘭閣的居民由上午9時起，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可由指定出口離開。

▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼



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▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼9月3日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



▼9月3日家長及學生續往油麻地漢榮書局購買新學年教科書▼



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▼2021年中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼



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▼2021年中秋節 大澳水鄉花燈節亮燈 遊客迫爆主辦方急腰斬▼



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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼



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▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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▼9月1日 特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼



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▼8月起染疫官員一覽▼

