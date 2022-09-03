11月入境毋須酒店隔離？陳國基稱暫無決定　如疫情可控必盡放寬

政府與內地就北上港人「逆向隔離」達成初步共識，正商討落實安排及細節，政務司司長陳國基表示，暫時未有落實時間，流程上與深圳討論後，須交由中央審批。他希望，可以透過「逆隔離」逐步擴大入境內地的配額，又指在港隔離較便宜，相信可惠及更多有需要市民。



「大家都要靠同外國接軌！」

現時，海外入境香港仍被要求須在酒店隔離3天，有外媒引述消息報道，政府傾向在11月取消酒店隔離措施，陳國基在接受電視台訪問時，指暫時未有相關決定，但會持續檢視疫情：「如果疫情喺可控之下，一定盡量放，呢個係肯定嘅啦。因為香港經濟都係要慢慢恢復，我好理解老百姓生活、公司生意，大家都要靠同外國接軌。」