交通習慣調查9月舉行　運輸署冀市民勇躍發表意見作運輸規劃參考

運輸署今日（5日）公布，「2022年交通習慣調查」於9月至12月期間進行，調查需要約35,000個住戶參與，受訪住戶將會以隨機抽樣的方式選出，住戶可以選擇網上自行填寫問卷、電話訪問或面談訪問。



運輸署副署長（策劃及技術服務）邱國鼎表示，調查旨在搜集香港市民最新的出行模式和習慣，以更新及改良策咯性運輸模型，作預測交通情況之用。有關交通預測將在規劃運輪設施及制訂運輪政策時提供重要參考，讓未來運輸系統更切合市民的需要。



進行面談的訪問員會穿著湖水藍色制服，以方便住戶辦識訪問員身份。（張浩維攝）

調查包括使用Uber等網約平台習慣

邱國鼎指今次來到第六次的交通習慣調查，認為比之前的調查都更為重要，因市民的出行習慣有顯著的不同，例如最近通車的東鐵綫過海段，市民出行上多了更多選擇；另外資訊科技的發展讓市民可實時獲得交通工具的數據，改變了市民的出行習慣；而網絡的發展，網購、在家工作等亦令市民的出行有所改變。他期望可透過今次調查，掌握和評估出行的轉變，深入了解市民的需要，以完善未來的運輸系統。

隨着資訊科技進步，不少人會使用Uber等網約平台出行，但合法性一直備受爭議，邱國鼎指今次收集數據時網約的交通工具亦包括在今次的調查當中，「基本上所有你嘅出行習慣，都會影響到嚟緊過後十年交通運輸個習慣，所以唔同方式或者新交通模式都會在制定政策時參考大家嘅出行數據。」另外，電動可移動工具亦會是參考之一。

運輸署助理署長（策劃研究）梁世豪指，今次收集的資料會分兩大類，分別為出行資料及形成交通習慣的因素與意見。

被抽中參與調查的住戶會分批收到運輸署的通知信，附有住戶編號及啟動碼讓市民登入問卷網頁或預約電訪，如在通知信發出後一星期未收到預約申請或網上問卷，訪問員便會上門造訪，協助完成調查，而進行面談的訪問員會穿著湖水藍色制服，以方便住戶辦識訪問員身份。

邱國鼎強調絕對不會要求市民提供如身份證號碼、身份證姓名、出生日期等敏感資料，又呼籲所有被選佳戶積極參與，分享出行資料，作為日後運輸規劃和政策制定的依據。