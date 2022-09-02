皇后山開學日公交脫班　運輸署加強九巴78A線及小巴503K線服務

粉嶺皇后山邨陸續入伙，惟交通配套不足，昨日（1日）開學日惹來批評。運輸署今日（2日）表示，昨日部份專線小巴班次受到區內交通繁忙及違泊影響，使小巴未能依時回到皇后山總站，部份乘客候車時間因此較長。署方續指，因應區內需求，會加強九巴78A線，及來往上水的專線小巴503K線的服務。



另外，署方表示，今日起會採取新措施，警方加強打擊違泊，九巴亦於總站安排流動八達通收費器，以及安排兩部巴士同時上客，加快乘客的登車時間。



小巴昨未能依時回總站

運輸署表示，昨日派員於皇后山視察，早上最繁忙時段（約上午7時至8時）乘客較多，當時九巴78A線的乘客平均能於五分鐘內登車，專線小巴的乘客亦大致可於十分鐘內登車。不過，由於部分專線小巴班次受到區內龍琛路、龍馬路及馬適路一帶交通繁忙，及違例泊車影響，以致小巴未能依時返回皇后山總站，部分乘客在上午7時半至8時期間的候車時間較長。

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九巴今總站安排流動八達通收費器加快上車

署方續指，因應皇后山來往區內的交通需求，與九巴及專線小巴營辦商協調，增派資源加強九巴78A號線及來往上水的專線小巴第503K號線的服務。另外，營辦商亦有安排職員於繁忙時段，在皇后山的車站協助及管理乘客候車安排，並在有需要時調配車輛。

此外，為理順皇后山的公共交通服務，運輸署昨日亦與九巴及專線小巴營辦商檢討服務安排，並於今日採取新措施，包括九巴在皇后山總站安排流動八達通收費器，以及安排兩部巴士同時上客，加快乘客的登車時間。

警方加強對違泊車輛抄牌

另外，警方亦加強區內違泊車輛的執法，減少小巴的行程受阻。運輸署今日再派員到現場觀察，巴士乘客候車及登車有序，小巴的運作亦正常，乘客整體能在10分鐘內登車。

為進一步改善皇后山區的公共交通服務，運輸署已與九巴協調，於下星期一（5日）上午繁忙時段，開設兩個特別班次前往粉嶺南及上水南的學校區，以配合學生的交通需求。署方稱會留意來往皇后山的公共運輸服務需求，適時檢討及改善該區的公共交通服務網絡。