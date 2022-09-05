五旬婦獅子山遇行山者送野菇　食用後發冷痾嘔疑中毒　急症室求醫

衞生署衞生防護中心今日（5日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，一名52歲女病人於上周六（3日）在獅子山一帶遇上一名行山人士給予野生菇類，她煮食後不久出現發冷、嘔吐、腹瀉等症狀，翌日到急症室求醫。病人情況穩定，現已出院。當局呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。



菇類有不少種類，衞生署呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。（資料圖片）

個案涉及一名52歲女病人，她在上周六在家進食菇類約3小時後，出現發冷、出汗、唾液分泌增加、嘔吐和腹瀉症狀，昨日(4日）到伊利沙伯醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定，現已出院。

衞生防護中心表示，根據初步調查顯示，病人上周六在獅子山一帶遇上一名行山人士，野生菇類由該名行山人士給予，個案仍繼續調查中。

當局提醒，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡，並呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。又指，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。