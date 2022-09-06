青年涉姦12歲女童　稱大學生見中學生做實驗　無用刀插不算強姦

患有自閉症和智力屬邊緣範圍的中一女生，疑遭住同一大廈的青年強姦案，今（6日）在高等法院續審，控方播放涉案女童X的錄影會面。她稱回家時有一名男子把她帶到梯間，男子自稱科大生，就讀科學和生物，問X是否做實驗，該男子稱：「大學生見到中學生，就會做呢個實驗。」惟該男子及後用手指插X的私處，又把陽具插入。X問男子是否強姦她，男子回應：「我都無用刀插你，點算強姦。」



X在錄影會面稱，2020年10月19日下午放學返家，在大廈升降機中遇見一名男子。她步出升降機後，該男子雙手拖著她的手並把她帶到後樓梯。兩人脫下口罩後，男子想吻X，遭X推開。

被告方嘉樂在高等法院否認強姦及與未滿13歲女童裶法性交。（資料圖片）

大學生見到中學生會做實驗

期間，該男子自稱是科大二年級生，就讀科學和生物，問X是否做實驗。X問是什麼實驗，男子說了一個英文字，之後又說：「大學生見到中學生，就會做呢個實驗。」X便問會否找小學生做此實驗，對方回應不會。

無用刀插不算強姦

X按該男子的要求脫下內褲，他繼而指插X的下體。X坦言當時怕遭強姦，問男子是否在強姦她，男子回應：「我都無用刀插你，點算強姦。」X曾想叫喊，但該男子阻止，著她用左手掩口。該男子之後共4次把陽具插入她。她形容對方的陽具「又軟又硬」。期間，該男子摸X全身，又要求X替他口交，但X拒絕。X形容當時感不安和害怕。此外，該男子又向X稱若她乖就請她食飯。X和該男子其後各自用紙巾清潔，然後離開。X返家把事件告知母親，最終報警。

被告方嘉樂，20歲，否認1項強姦罪，和1項屬交替控罪的與13歲以下女童非法性交罪。控罪指他於2020年10月19日，在大圍某大廈樓梯強姦X。交替控罪指，被告於同日同地與12歲女童X非法性交。

案件編號：HCCC22/2022