涉合力姦菲傭　男僱主稱是150元的性交易　兩夫婦均罪名不成立

男僱主涉趁子女入睡後，在妻子協助下強姦菲律賓女傭。女傭指她向女僱主求助時，對方不但未施援手，更稱：「Ok啦。」男僱主事後想給她150元著她保密。夫婦卻否認強姦及協助和教唆強姦等指控，男僱主稱當晚曾教女傭煮豬大腸時，兩人已「眉來眼去」及「神交」，他因而產生了性幻想，便向女傭提出性交易，他指女傭未有拒絕，性交時亦如少婦般「怕醜」和含情脈脈，惟其妻洗澡後發現事件，妻亦指其夫是渣男，她未有協助或教唆丈夫強姦女傭。4男3女組成的陪審團今（26日）在高等法院退庭商議約4小時，一致裁定兩人均罪名不成立。女被告聞判拭淚。



法官裁決後向控方表示，案中控方表現好，可協助法庭，是次裁決是基於證據。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，女被告亦被控非禮X（案發時約30歲）。

男被告陳暹德否認強姦及企圖強姦家中女菲傭。(朱棨新攝)

女事主X早前作供時透露，她已婚並育有子女。她於2017年11月來港，在被告一家工作，包括照顧兩被告的8歲女兒和1歲半兒子。

指女被告著X與他們夫婦一齊訓

於案發晚，她哄被告的一對子女睡覺，並把入睡的被告幼子放在主人房的嬰兒床上。此時，躺在床上的女被告著X和兩被告 「一齊訓」。期間女被告曾掀起毛氈，X看到對方赤裸。X拒絕並返回自己和被告女兒共用的房間，用毛巾包裹身體的女被告則入X的房間，要X入主人房，謂「come, come....pay money」，X最終依言入房。

曾向男被告稱no sir

赤祼的男被告把X抱上床，X向女被告求助，女被告回應：「ok啦,ok啦」。X又叫：「no,sir」，要求男被告停手。對方反指「Madam ok, Madam ok」，並脫去X的衣服，吻她的胸，又用手指插和舔X的私處。

男被告初未成事女被告口交相助

男被告起初欲強姦X時，但下體未進入狀態，故未能成功。 女被告隨即替男被告口交，男被告之後在未有使用安全套下，終於把她強姦。X亦指，女被告替男被告口交前，曾摸X的胸。

男被告事後把一粒避孕藥交到她手上，但他以廣東話問女被告後，取回藥丸，並指女被告翌日會購買避孕藥。男被告又給她150元，並謂：「don't tell, ok?」。惟X翌日在友人陪同下報警。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳）在高等法院接受審訊。（資料圖片）

整豬大腸時與X眉來眼去

男被告自辯時指，案發晚在廚房教X炸豬大腸，兩人「眉來眼去」，並且「神交」，他亦餵X食一件豬大腸。

突有性幻想用妻電話向X發短訊

他又指其手機是一部沒有上網功能的「傻瓜機」，他在洗澡後遂使用其妻的電話。惟他突然有性幻想，並用其妻的手機向X傳送訊息，表示：「Sir I like you. Do you like it Sir」。

指X性交時如少婦含情脈脈

X其後入房，男被告先問：「一齊訓覺？」再問「sleeping？」X微笑和點頭，並接過男被告給予的100元。兩人便脫衣和性交，並在10分鐘完事。他指X在性交時未有拒絕，並且如少婦「怕醜」、「含情脈脈」。

被發現與X性交遭妻掌摑

性交後，X拿住衣服離開，遇上剛洗完澡的女被告。男被告此時給予額外50元予X，女被告查問發生何事，他坦承是金錢交易。女被告聽罷掌摑他，又大罵X，男被告當晚亦有向女被告道歉。

男被告自辯時亦透露，和女被告在事發後數日離婚，一對子女跟隨他生活。

案件編號：HCCC134/2020