涉合力姦菲傭　男僱主稱是150元的性交易　兩夫婦均罪名不成立

撰文：朱棨新
出版：更新：

男僱主涉趁子女入睡後，在妻子協助下強姦菲律賓女傭。女傭指她向女僱主求助時，對方不但未施援手，更稱：「Ok啦。」男僱主事後想給她150元著她保密。夫婦卻否認強姦及協助和教唆強姦等指控，男僱主稱當晚曾教女傭煮豬大腸時，兩人已「眉來眼去」及「神交」，他因而產生了性幻想，便向女傭提出性交易，他指女傭未有拒絕，性交時亦如少婦般「怕醜」和含情脈脈，惟其妻洗澡後發現事件，妻亦指其夫是渣男，她未有協助或教唆丈夫強姦女傭。4男3女組成的陪審團今（26日）在高等法院退庭商議約4小時，一致裁定兩人均罪名不成立。女被告聞判拭淚。

法官裁決後向控方表示，案中控方表現好，可協助法庭，是次裁決是基於證據。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳），男被告被控於2018年1月21日，在元朗洪水橋洪福邨洪溢樓某單位，企圖強姦和強姦X。女被告被控於同日同地，協助和教唆男被告強姦X，女被告亦被控非禮X（案發時約30歲）。

男被告陳暹德否認強姦及企圖強姦家中女菲傭。(朱棨新攝)

女事主X早前作供時透露，她已婚並育有子女。她於2017年11月來港，在被告一家工作，包括照顧兩被告的8歲女兒和1歲半兒子。

指女被告著X與他們夫婦一齊訓

於案發晚，她哄被告的一對子女睡覺，並把入睡的被告幼子放在主人房的嬰兒床上。此時，躺在床上的女被告著X和兩被告 「一齊訓」。期間女被告曾掀起毛氈，X看到對方赤裸。X拒絕並返回自己和被告女兒共用的房間，用毛巾包裹身體的女被告則入X的房間，要X入主人房，謂「come, come....pay money」，X最終依言入房。

曾向男被告稱no sir

赤祼的男被告把X抱上床，X向女被告求助，女被告回應：「ok啦,ok啦」。X又叫：「no,sir」，要求男被告停手。對方反指「Madam ok, Madam ok」，並脫去X的衣服，吻她的胸，又用手指插和舔X的私處。

男被告初未成事女被告口交相助

男被告起初欲強姦X時，但下體未進入狀態，故未能成功。 女被告隨即替男被告口交，男被告之後在未有使用安全套下，終於把她強姦。X亦指，女被告替男被告口交前，曾摸X的胸。

男被告事後把一粒避孕藥交到她手上，但他以廣東話問女被告後，取回藥丸，並指女被告翌日會購買避孕藥。男被告又給她150元，並謂：「don't tell, ok?」。惟X翌日在友人陪同下報警。

兩名被告：陳暹德（48歲）和黎芷珊（36歳）在高等法院接受審訊。（資料圖片）

整豬大腸時與X眉來眼去

男被告自辯時指，案發晚在廚房教X炸豬大腸，兩人「眉來眼去」，並且「神交」，他亦餵X食一件豬大腸。

突有性幻想用妻電話向X發短訊

他又指其手機是一部沒有上網功能的「傻瓜機」，他在洗澡後遂使用其妻的電話。惟他突然有性幻想，並用其妻的手機向X傳送訊息，表示：「Sir I like you. Do you like it Sir」。

指X性交時如少婦含情脈脈

X其後入房，男被告先問：「一齊訓覺？」再問「sleeping？」X微笑和點頭，並接過男被告給予的100元。兩人便脫衣和性交，並在10分鐘完事。他指X在性交時未有拒絕，並且如少婦「怕醜」、「含情脈脈」。

被發現與X性交遭妻掌摑

性交後，X拿住衣服離開，遇上剛洗完澡的女被告。男被告此時給予額外50元予X，女被告查問發生何事，他坦承是金錢交易。女被告聽罷掌摑他，又大罵X，男被告當晚亦有向女被告道歉。

男被告自辯時亦透露，和女被告在事發後數日離婚，一對子女跟隨他生活。

案件編號：HCCC134/2020

涉合力強姦菲傭案　女被告指男被告是渣男　作令人嘔心性交易涉合力強姦菲傭　辯方陳詞質疑　父母怎會在子女在場下強姦事主涉合力強姦菲傭案　男被告稱曾要求和妻子性交遭拒　因此選擇事主涉合力強姦菲傭　男僱主稱神交後生性幻想　事主性交時如少婦怕醜涉合力姦菲傭　男被告被捕後指是交易　女被告指丈夫或「貪就手」夫婦涉合力強姦菲傭　事主否認說謊　反問：點解佢哋要強姦我？夫婦涉合力強姦菲傭　事主否認嫌肉金只有150元誣衊被告夫婦涉合力強姦菲傭　辯方指事主同意性交　惟赤裸回房撞正女主人夫婦涉合力強姦菲傭　事主認與男被告關係較好　否認曾被餵豬大腸夫婦涉合力強姦菲傭　女傭認曾恨被告一家　被姦時女主人有摸其胸夫婦涉合力強姦菲傭　男主人首次圖姦未成事　女主人即提供協助夫婦涉合力強姦菲傭　事主遭男主人脫衣非禮　女主人在旁說：OK啦夫婦涉合力強姦菲傭　妻向事主說sir like you　夫付150元著封口
強姦
外傭
你可能感興趣