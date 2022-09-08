國泰Staycation行程包參觀飛機維修庫　200團友試坐駕駛艙做機長

疫情下久未能坐飛機，國泰航空早前夥拍香港飛機工程公司，推出「維修機庫獨家導賞團」，約200名團友享受過Staycation後，前往不為人知的港機維修機庫參加，並登上國泰去年新購入的空中巴士A321neo，以及A350-900及客機。一眾團友更獲准進入飛機駕駛艙，一嚐做「機長」的滋味。



▼空中巴士A321neo客機▼



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「維修機庫獨家導賞團」上月27至28日舉行，吸引約200人參與，國泰指視乎疫情發展，考慮舉辦更多類似活動。團友第一日獲安排入住東涌世茂喜來登酒店或香港銀樾美憬閣精選酒店，展開Staycation體驗，除可使用酒店設施外，房間更可看到機場美景。團友翌日在酒店享用免費自助早餐後，獲安排乘坐專車到機場港機維修機庫。

團友獲准進入飛機駕駛艙，一嚐做「機長」的滋味。（何瑞芬攝）

抵達維修機庫後，團友獲安排參觀空中巴士A321neo及A350-900兩架客機。A321neo屬於較小型的客機，共12個商務客位及190個經濟客位，不設頭等，主要服務來往內地或台灣等相對短途的航線，機艙配備4K超高清螢屏，提供最新電影、音樂及遊戲等，又設藍芽裝置供乘客連接自備耳機。團友可進入駕駛艙，近距離欣賞駕駛艙的裝置，更可坐在機長位置盡情「打卡」拍照，扮演機長角色。

▼空中巴士A350-900客機▼



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至於A350-900客機屬較大型的客機，同時可載貨，設38個可變成睡床的頭等商務客艙，28個特選經濟客艙及214個經濟客艙，可飛較長途航線，例如來往香港至美國西雅圖等。除駕駛艙外，團友更可參觀絕少向公眾披露的客機部份，包括供機師及機組人員休息的「秘密臥室」等。

A350-900客機中的機組人員「秘密臥室」。（何瑞芬攝）

參觀兩加客機後，國泰及港機安排團友自製由真實飛機製成的名牌，並講解釋飛機檢查的工序。為增添團友對飛機的興趣，該團更舉辦「紙飛機」大賽，由團友親自製作紙飛機，所有人在維修機庫內決一高下，看看誰的飛機最快、最遠。

「維修機庫獨家導賞團」套票價錢︰



2名成人+1名小童︰5,990元起或112,998里數

2名成人+2名小童：6,990元起 或 131,863 里數

2名成人：4,990元起或94,134 里數

