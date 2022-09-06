確診大廈｜逾1.3萬幢上榜　增4539幢　涉豪宅殷樺花園、星鑽等

本港今日（6日）新增9,373宗確診，個案回落至萬宗以下。衞生署今晚更新確診大廈名單，名單上共有13,679幢住宅大廈，仍佔全港約四分一。當中確診大廈名單則新增4,539幢大廈上榜或有新個案，較昨日多227幢。沙田區總共有473幢大廈上榜，為各區之首，其次是元朗區及觀塘區，分別錄得431及371幢大廈。



不少豪宅及高尚住宅亦有上榜，包括山頂洋房Gough Hill Residences、西半山豪宅殷樺花園1期、中半山港景別墅、豪宅貝沙灣 6期 BEL-AIR NO. 85座、高尚住宅星鑽等上榜。



▼部份新上榜確診大廈▼



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沙田第一城18幢大廈上榜

確診大廈名單今日新增4,539幢大廈上榜或有新個案，十八區中，沙田區成新增大廈最多的區份，合共有473幢，當中包括豪宅及私人住宅，包括大圍站上蓋豪宅名城共八幢大廈上榜、天宇海同樣共八幢大廈上榜、沙田第一城18幢大廈上榜等。

嘉湖山莊37幢有居民確診

元朗區僅次於沙田區，合共431幢大廈上榜，包括嘉湖山莊37幢大廈上榜，而全屋苑共58幢大廈，即逾半大廈榜上有名、Grand Yoho有四廈上榜、世宙1座、加州花園爵仕居等大廈上榜。觀塘區亦錄得371幢大廈，涉凱滙1、2、3及5座、德福花園15幢大廈上榜等。

▼9月6日 確診大廈名單▼



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山頂豪宅崑廬、半山捌號上榜

新確診大廈名單亦有不少豪宅及高尚住宅上榜，包括山頂豪宅崑廬、半山酒店式住宅項目「半山捌號」、高尚住宅殷然、啟德私人住宅Oasis Kai Tak 1及3座、九龍半山壹號19、21及31號等。

酒店方面，有17間酒店上榜，其中油尖旺區上榜酒店最多，共四間酒店上榜，涉旺角維景酒店、朗逸酒店、香港旺角希爾頓花園酒店及香港逸東酒店。其餘酒店有富豪香港酒店、都會海逸酒店、九龍海逸君綽酒店、荃灣帝盛酒店等。

四間大學五幢學生宿舍有人確診

至於學校宿舍方面，則有五幢學生宿舍及一幢教職員宿舍上榜，分別為香港樹仁大學宿舍文康大樓、香港理工大學學生宿舍賽馬會樓、香港中文大學賽馬會研究生宿舍6座、香港中文大學五旬節會樓及香港恒生大學賽馬會住宿書院；香港科技大學教職員宿舍A37-48座。