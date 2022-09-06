強制檢測｜增65幢　將軍澳佔8幢　涉新都城、都會駅、寶盈花園

醫務衞生局今日（6日）晚上發出新一份強制檢測公告，有65幢住宅大廈上榜。當中56幢曾有多名住戶染疫，沙田區成重災佔九幢，包括沙田帝堡城1座、沙角邨雲雀樓A座，及五幢於馬鞍山的屋苑，例如聽濤雅苑8座及新港城C座。另外，將軍澳亦有八幢上榜，包括寶盈花園3座、新都城1期4座及都會駅2座等。其他地區方面，亦有荃灣愉景新城4座、大角咀港灣豪庭10座、北角丹拿花園3座等。



此外，有九幢大廈污水陽性上榜，當中四幢來自九龍城啟，包括龍譽三幢，以及啟晴邨欣晴樓；另外屯門的兆山苑亦有三幢上榜。



▼9月6日強制檢測公告▼



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沙田帝堡城、新港城、聽濤雅苑有居民確診

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有65幢大廈須強制檢測，當中56幢曾有多名住戶染疫，沙田區共有九幢住宅大樓上榜，是18區中最重災，涉及大圍新翠邨新傑樓、顯徑邨顯富樓、沙角邨雲雀樓A座、沙田帝堡城1座，以及五幢馬鞍山屋苑，包括富寶花園3座、新港城C座、錦英苑錦智閣、錦龍苑龍耀閣，以及聽濤雅苑8座。

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將軍澳中心、將軍澳廣場各一幢上榜

將軍澳亦有八幢大廈上榜，為明德邨明道樓、厚德邨德裕樓、英明苑明安閣、將軍澳中心3座、將軍澳廣場3A座、都會駅2座、新都城1期4座，以及寶盈花園3座。

其他上榜大廈包括北角丹拿花園3座、荃灣愉景新城4座、荃灣韻濤居A座、大角咀港灣豪庭10座、柴灣小西灣邨瑞喜樓等。

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4屋苑9幢大廈污水呈陽性要強檢

另外，有九幢大廈污水陽性上榜，當中四幢來自九龍城，分別為龍譽2A、2B及5座，以及啟晴邨欣晴樓；屯門兆山苑亦有三幢，分別為楊景閣、楗景閣、椰景閣；油塘油麗邨也有兩幢智麗樓及雍麗樓。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月7日)▼



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政府明日將於荃灣梨木樹邨重開流動採樣站。位於洪水橋洪福邨的流動採樣站會延長服務日期至星期四（8日）。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。