荃灣樂悠居70人未遵強制檢測通告　31人遭票控「貢獻」庫房31萬

政府繼續突擊抽查強檢大廈居民是否遵守檢測，當局今早（7日）派員到荃灣樂悠居的出入口，查核受檢人士的檢測證明，行動中檢查了634人，當中70人未有遵從強檢公告，政府已向其發出強檢令，並向其中31人發出10,000元定額罰款通知書，換言之至少「進貢」庫房31萬元。



荃灣樂悠居。（Google街景）

政府表示，機電工程署今日聯同荃灣警區和衞生署，派員在早前被納入強檢大廈的荃灣樂悠居參加執法行動，行動今日上午約8時30分開始，至上午約11時30分結束。出入的受檢人士需要出示載有檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

今次行動共檢查了634名受檢人士，當中，70人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中31人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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