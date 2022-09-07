疫情．最新｜石籬二邨石祥樓圍封揪33宗陽性　社交距離措施延兩周

本港新冠疫情嚴峻，昨日（6日）再增9,373宗確診，個案回落至萬宗以下，再多9宗死亡個案。衞生防護中心公布一名外國抵港30歲港男確診猴痘，入住西營盤華美達海景酒店檢疫首日不適送入院，核酸檢測對猴痘測試呈陽性。根據港府猴痘應變計劃，本港會提升至戒備級別，衞生防護中心提醒全港醫生留意。



現行限聚令、食肆堂食和口罩令等社交距離措施，將於今晚午夜到期。醫務衞生局昨公布延續兩周，生效日期為本周四（8日）至本月21日。局方稝同時因應疫情嚴峻，政府會嚴格執行各項防疫抗疫管控措施，以進一步遏制疫情，防止醫療系統崩潰，並盡可能避免需要採取影響較大的收緊措施。



昨日疫情總覽：



9月5日本地個案即時有效繁殖率為1.31，即每名患者傳染多於一人，仍呈上升趨勢。（港大醫學院圖片）

▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼



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▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



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【08:49】葵涌石籬（二）邨石祥樓解封，圍封期間約1870人接受檢測，當中共發現33宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月6日 李家超出席行政會議前見傳媒▼



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▼4月7日 河套應急醫院落成▼

