疫情．最新｜石籬二邨石祥樓圍封揪33宗陽性 社交距離措施延兩周
撰文：黃煦緻 林穎嫺 陳淑霞 黃偉倫 黃金棋 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷
出版：更新：
本港新冠疫情嚴峻，昨日（6日）再增9,373宗確診，個案回落至萬宗以下，再多9宗死亡個案。衞生防護中心公布一名外國抵港30歲港男確診猴痘，入住西營盤華美達海景酒店檢疫首日不適送入院，核酸檢測對猴痘測試呈陽性。根據港府猴痘應變計劃，本港會提升至戒備級別，衞生防護中心提醒全港醫生留意。
現行限聚令、食肆堂食和口罩令等社交距離措施，將於今晚午夜到期。醫務衞生局昨公布延續兩周，生效日期為本周四（8日）至本月21日。局方稝同時因應疫情嚴峻，政府會嚴格執行各項防疫抗疫管控措施，以進一步遏制疫情，防止醫療系統崩潰，並盡可能避免需要採取影響較大的收緊措施。
昨日疫情總覽：
▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼
+4
▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼
▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼
+3
【08:49】葵涌石籬（二）邨石祥樓解封，圍封期間約1870人接受檢測，當中共發現33宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼
+4
▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼
+5
增9373宗確診 破紀錄45間學校有班別停課 患長期病27歲確診男亡梁子超料開學及中秋節期間個案短期或加速上升 疫情見頂需時疫情｜衞生署日收14萬查詢涉要求補呈報確診 署方：倒不如打疫苗李家超籲快接種：唔好中咗先後悔 依循「打針者復常」手段谷針免針紙｜醫生須肯定病人不合接種 醫學會蔡堅：𠵱家唔係咁易開到東區醫院7名心臟科醫生確診 疑茶水間爆疫 部份非緊急服務暫停大學Ocamp爆新冠群組 疑「房game」除罩傳播 學生料大批人中招十一國慶｜政府因疫情取消今年煙花匯演 連續四年維港夜空不璀璨逆隔離︱聚焦討論閉環通關安排等 李家超稱新概念：多問題須克服日本開關｜旅行團劈價 東京自由行團7000元大阪半自由行4899
▼9月1日起強制檢測公告▼
+47
強制檢測｜增65幢 將軍澳佔8幢 涉新都城、都會駅、寶盈花園確診大廈｜逾1.3萬幢上榜 增4539幢 涉豪宅殷樺花園、星鑽等藍田滙景花園第11座兩人未遵從強檢通告 其中一人被罰1萬元Wetland Seasons Park、大埔天鑽等污水呈陽性 四區30萬人要快測紅黃碼｜再有「紅碼」人士違規離開隔離地點 9人被押送至竹篙灣
▼9月6日 李家超出席行政會議前見傳媒▼
+5
猴痘︱現首宗個案 港府啓動戒備級別 曾住酒店棄置多袋毛巾床單猴痘｜港男抵港確診列首宗 上月底現皮疹 曾居美加菲有高危活動猴痘症狀｜香港出現首宗輸入病例 病徵、傳播途徑及港府應變一覽猴痘│消息：港現首宗猴痘輸入個案 加國抵港年輕男子 覆檢確診
▼4月7日 河套應急醫院落成▼
+4