海怡半島、陽明山莊及龍門居等污水呈陽性　四區24萬人要快測

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（7日）公布，因應南區、中西區、屯門及葵青區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續相關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約24萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉及的屋苑及大廈包括南區薄扶林花園、海怡半島、陽明山莊、中西區雍翠臺、堅苑，以及屯門南浪海灣和龍門居等。



▼9月7日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地點包括：

．南區 — 薄扶林花園、薄扶林村、海怡半島及陽明山莊

．中西區 — 堅道及士丹頓街附近一帶住宅

．屯門區 — 泥圍、桃園圍、青磚圍、新慶村、南浪海灣、嘉悅半島、富健花園、龍門居和井財街、青翠徑及青棉徑附近一帶住宅

．葵青區 — 石蔭路及石宜路附近一帶住宅、青衣漁民村及寮肚村

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼

