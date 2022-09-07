猴痘︱30歲男情況穩定　毋須用特效藥　料首批疫苗9月抵港

「猴痘」（Ｍonkeypox）在全球多地爆發，衞生防護中心昨日（6日）公布，本港錄得首宗輸入個案，患者是昨日由菲律賓獨自抵港的30歲本地男子。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（7日）在疫情記者會上表示，第一批猴痘疫苗將於9月送抵香港，有需要會再訂購疫苗。首名病人目前情況穩定，毋須使用特效藥治療。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



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一名30歲本地男子於9月5日獨自乘搭航班菲律賓航空PR300由菲律賓抵港，並前往指定檢疫酒店華美達海景酒店進行檢疫，同日晚上出現喉嚨痛及吞嚥困難，而早前亦已出現皮疹和淋巴結腫大，被送往瑪麗醫院，化驗結果對猴痘病毒呈陽性。

醫院管理局總行政經理李立業表示，病人自入院起一直情況穩定，經過不同醫生及專家檢查後，認為病人暫毋須使用特效藥治療。

張竹君則稱，衞生防護中心會主動聯絡病人乘搭的航班PR300逾80名乘客，並交代現時情況，及若感不適時需要注意的事項。她指，首批猴痘疫苗將於9月送抵香港，有需要會再訂購疫苗。

衞生防護中心總監徐樂堅昨日表示，猴痘疫苗只針對暴露後人士，即猴痘患者的密切接觸者，以及高危人士包括，醫護人員、化驗室人員、高危活動人士、男男性接觸者，將考慮安排自願性質的猴痘疫苗接種。