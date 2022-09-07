猴痘｜何栢良料高風險人士或進入社區　倡男男性接觸者接種疫苗

「猴痘」（Ｍonkeypox）在全球多個國家爆發，衞生署衞生防護中心昨日（6日）公布，本港錄得首宗輸入個案，患者是昨日由菲律賓獨自抵港的30歲本港男子。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（7日）在電台節目表示，本港出現輸入個案為預期之內，由於病人在檢疫酒店期間已找到，對在社區散播風險微乎其微。

不過他認為，隨着本港逐漸復常，旅客到港人數增加，故高風險人士有可能進入社區。疫苗方面，他認為本港風險低，加上購入疫苗數量不多，故應優先安排密切接觸者接種，其次為高風險的男男性接觸者在自願情況下接種，而一般市民則不用擔心，亦不須接種疫苗。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



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何栢良在港台節目《千禧年代》中表示，猴痘非傳染性高疾病，在全球找到的猴痘病毒中，世衞曾進行基因分析，未見特殊情況，目前個案集中在特殊高風險人士中。全球由5月至今呈報五萬宗個案，涉及超過100個國家及地區，故本港亦出現輸入個案：「某程度上係預期之內。」由於個案在檢疫酒店期間已找到，認為對社區風險微乎其微。

他又指，美國現時錄得超過兩萬宗個案，除了與病人有緊密皮膚接觸，一般社交接觸，即使是同住家人感染風險亦很低，因此機場及檢疫酒店中接觸過該名30歲男病人，或曾為該名病人採樣等，感染風險亦很低。

至於物件是否可造成傳播？何栢良強調：「有可能性唔表示係主要途徑，現實情況中共用污染物件，如內衣褲先有傳播風險。」而共用設施如機艙、身處同一房間等風險微乎其微，世衞亦不會將與確診者共用設施的人士列為密切接觸者：「情況同新冠肺炎係兩碼子嘅事、係完全唔同。」

港大感染及傳染病中心總監。（資料圖片／黃寶瑩攝）

何栢良表示，猴痘潛伏期較長，中位數為八至九日，病人初期或不為意自己已感染猴痘，有機會過兩至三星期才確診。應對猴痘方面，他認為首要提高市民認識，其次遇到懷疑個案要進行檢查。即使病人沒有旅遊史，但出現皮疹及淋巴腫脹等病徵，醫生亦應多取樣本轉介至衞生署進行化驗，才可盡早發現個案：「本港大部份醫生無睇過呢啲症，唔一定短時間內判定到係猴痘。」他又建議政府多做宣傳，鼓勵高風險人士有懷疑時作檢測。

疫苗方面，他指歐美主要為男男同性戀者進行未感染前接種，不過本港風險低，加上購入疫苗數量亦應不多，應優先安排個案的密切接觸者接種，其次為一部份高風險的男男性接觸者在自願情況下接種。