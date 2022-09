猴痘｜高危活動涉不安全性行為　可一傳二　專家：非僅男男性接觸

「猴痘」(Monkeypox)殺入香港,衞生署衞生防護中心昨(6日)公布錄得首宗輸入個案。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日(7日)表示,由於全球整體猴痘疫情8月已達高峰,加上香港因新冠疫情而實施的旅遊限制料放寬步伐慢,香港出現猴痘大型爆發機會不高,市民毋須太擔心。



林緯遜指,猴痘病毒一名患者約可傳播予一至兩個人,傳播度較新冠肺炎低,而猴痘是透過直接接觸傳播,但非只為限於性接觸,家人長時間面對面接觸亦有機會感染,也並非只有特定群組、如「男男性接觸者」會受影響。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



林緯遜今日在商台節目表示,猴痘是透過直接接觸,如皮膚接觸等,而猴痘潛伏期較長,初期只會出現局部感染,如咽喉、性接觸中接觸的位置等,至第七至14日才會出現系統性感染,病毒進入淋巴其他出現血液感染。另外,由於床舖等有機會造成間接傳播,故病人使用過的床舖亦需消毒。

他又稱雖然現時有疫苗,不過疫苗並非100%預防,而由於疫苗要靠身體危疫反應,故需一定時間才發揮到效果,料抗體一至兩周才上升。不過他強調,接種疫苗後可防止病毒擴散,令病徵減少,減低傳染其他人的機會。

至於高危人士方面,林緯遜指大部份人對猴痘沒有免疫, 衞生防護中心及世衞分享流行病學病人大部份男性,當中很多人呈報有男男性接觸,但他強調猴痘並非只限於性接觸傳播,如家人長時間面對面接觸亦有機會感染。至於為何個案集中在特定群組,他指暫時沒有科學解釋,有機會是某群組網絡較多接觸,故有利傳播,但重申並非只限於某群組才受影響。

林緯遜又認為市民不用太擔心猴痘疫情,指:「有輸入個案已經係預咗,本港因為新冠肺炎而設旅遊限制,(現時)出現個案已經係遲咗。」他又指,雖然某些地區個案仍上升,但全球整體猴痘疫情在8月已達高峰;加上香港旅遊限制放寬較慢,故他認為在本港出現大型爆發的機會不高。

猴痘疫苗:Monkeypox vaccines are shown at the Salt Lake County Health Department Thursday, July 28, 2022, in Salt Lake City. (AP Photo/Rick Bowmer)