猴痘｜高危活動涉不安全性行為　可一傳二　專家：非僅男男性接觸

「猴痘」（Ｍonkeypox）殺入香港，衞生署衞生防護中心昨（6日）公布錄得首宗輸入個案。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今日（7日）表示，由於全球整體猴痘疫情8月已達高峰，加上香港因新冠疫情而實施的旅遊限制料放寬步伐慢，香港出現猴痘大型爆發機會不高，市民毋須太擔心。



林緯遜指，猴痘病毒一名患者約可傳播予一至兩個人，傳播度較新冠肺炎低，而猴痘是透過直接接觸傳播，但非只為限於性接觸，家人長時間面對面接觸亦有機會感染，也並非只有特定群組、如「男男性接觸者」會受影響。



▼9月6日 首宗猴痘輸入個案患者發病時住西營盤酒店▼



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床舖有機會間接傳播 病人若使用過需消毒

林緯遜今日在商台節目表示，猴痘是透過直接接觸，如皮膚接觸等，而猴痘潛伏期較長，初期只會出現局部感染，如咽喉、性接觸中接觸的位置等，至第七至14日才會出現系統性感染，病毒進入淋巴其他出現血液感染。另外，由於床舖等有機會造成間接傳播，故病人使用過的床舖亦需消毒。

疫苗不能百分百防感染 惟有助減低病毒擴散

他又稱雖然現時有疫苗，不過疫苗並非100%預防，而由於疫苗要靠身體危疫反應，故需一定時間才發揮到效果，料抗體一至兩周才上升。不過他強調，接種疫苗後可防止病毒擴散，令病徵減少，減低傳染其他人的機會。

感染及傳染病科專科醫生林緯遜。（資料圖片 / 黃舒慧攝）

主要透過直接接觸傳播 家人長時間面對面接觸亦可感染

至於高危人士方面，林緯遜指大部份人對猴痘沒有免疫， 衞生防護中心及世衞分享流行病學病人大部份男性，當中很多人呈報有男男性接觸，但他強調猴痘並非只限於性接觸傳播，如家人長時間面對面接觸亦有機會感染。至於為何個案集中在特定群組，他指暫時沒有科學解釋，有機會是某群組網絡較多接觸，故有利傳播，但重申並非只限於某群組才受影響。

香港大型爆發機會不大 林緯遜：有輸入個案已算係遲咗

林緯遜又認為市民不用太擔心猴痘疫情，指：「有輸入個案已經係預咗，本港因為新冠肺炎而設旅遊限制，（現時）出現個案已經係遲咗。」他又指，雖然某些地區個案仍上升，但全球整體猴痘疫情在8月已達高峰；加上香港旅遊限制放寬較慢，故他認為在本港出現大型爆發的機會不高。