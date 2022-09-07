求禁令阻警查閱手機資料被拒 黎智英提上訴 本月28日聆訊
撰文：朱棨新
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壹傳媒創辦人黎智英於前年8月被捕時，被警方檢取兩部手機。黎當時向高院申請禁令，獲准把手機的資料封存。警方早前再引用《港區國安法》的實施細則，向法庭取得手令，獲准搜查黎手機內涉及國安的「指明證據」，包括新聞材料。黎遂提司法覆核，挑戰該手令。高等法院法官於上月30日駁回黎的覆核。黎再向上訴庭申請上訴。根據司法機構網頁顯示，案件排期至9月28日審理，預計需時一個半小時。
申請人為黎智英，簽辯人為由律政司司長代表旳警務處處長。
案中的爭議為《港區國安法》實施細則中的「指明證據」，是否包括新聞材料。而國安法指定法官陳嘉信在判辭認為，「指明證據」包括新聞材料。並判黎敗訴，准許警方解封新聞材料，但頒令暫緩7天執行。
案件編號：CACV356、357/2022
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