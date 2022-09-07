強制檢測｜75幢上榜　涉豪宅觀塘凱滙1座及大埔花園全屋苑

疫情持續升溫，醫務衞生局今晚（7日）發出最新一份強制檢測公告，共75幢大廈上榜，其中觀塘、將軍澳等六個地區均有四幢大廈上榜。有51幢大廈因有居民確診而被納入公告，私樓包括豪宅觀塘凱滙1座、將軍澳清水灣半島7座、鴨脷洲海怡半島怡雅閣、大角咀港灣豪庭4座等。



此外，有24幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中大埔花園全屋苑14幢大廈上榜。當局指，任何人在9月1日至7日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周四或周五（8日或9日）進行核酸檢測。



▼9月7日強制檢測公告▼



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清水灣半島7座、藍灣半島2座齊上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有51幢大廈被納入強制檢測公告。觀塘、將軍澳、葵涌、屯門、天水圍、柴灣共六個地區，有四幢大廈上榜，涉及豪宅觀塘凱滙1座、將軍澳清水灣半島7座、葵涌葵盛東邨盛安樓、屯門山景邨景富樓、天水圍嘉湖山莊景湖居4座、柴灣藍灣半島2座等。其餘地方則僅有零星一至兩幢。

24個指明地方污水樣本呈陽性

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，至少有24個指明地方被納入強制檢測公告。當中大埔花園全苑14幢「全邨覆沒」。而荔枝角美孚新邨二及三期共有10幢大廈上榜，包括美孚新邨第二期吉利徑2-4號、美孚新邨第三期百老匯街41-43號等。其餘大廈則為牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座、北角英皇道183號利都樓、北角電氣道254-280號華凱大廈A座及B座及北角英皇道193-209號英皇中心。

多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼9月8日最新流動採樣站名單▼



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強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪的地點︰

觀塘安達邨仁達樓



觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 1 座



觀塘安泰邨恒泰樓



觀塘凱滙 1 座



黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓



黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑



藍田德田邨德義樓



九龍城德朗邨德珊樓



油塘油麗邨卓麗樓



慈雲山慈樂邨樂合樓



牛池灣彩雲一邨長波樓



大角咀港灣豪庭 4 座



深水埗榮昌邨榮傑樓



長沙灣海麗邨海雅樓



荃灣荃灣中心貴陽樓



荃灣麗城花園 3 期 4 座



葵涌石籬二邨石華樓



葵涌賢麗苑賢德閣



葵涌荔景邨樂景樓



葵涌葵盛東邨盛安樓



屯門湖景邨湖月樓



屯門欣田邨綠田樓



屯門山景邨景富樓



屯門富泰邨秀泰樓



天水圍嘉湖山莊景湖居 4 座



天水圍俊宏軒 5 座



天水圍天瑞一邨瑞泉樓



天水圍天瑞二邨瑞業樓



元朗朗善邨善愛樓



元朗新時代廣場 5 座



沙田駿洋邨駿逸樓



沙田乙明邨明信樓



馬鞍山富安花園 17 座



馬鞍山富寶花園 11 座



大埔廣福邨廣平樓



粉嶺華明邨禮明樓



粉嶺花都廣場 2 座



上水寶石湖邨紫晶樓



上水清河邨清平樓



鴨脷洲海怡半島怡雅閣



鴨脷洲利東邨東業樓



柴灣藍灣半島 2 座



柴灣富怡花園 5 座



柴灣茵翠街 9 號悅翠苑



柴灣興華一邨卓華樓



筲箕灣興東邨興祖樓



鰂魚涌英皇道 997 號惠利 大廈



將軍澳寶盈花園 4 座



將軍澳怡明邨怡情樓



將軍澳和明苑和暉閣



將軍澳清水灣半島 7 座



污水陽性大廈：

大埔大埔花園 A 座



大埔大埔花園 B 座



大埔大埔花園 C 座



大埔大埔花園 D 座



大埔大埔花園 E 座



大埔大埔花園 F 座



大埔大埔花園 G 座



大埔大埔花園 H 座



大埔大埔花園 J 座



大埔大埔花園 K 座



大埔大埔花園 L 座



大埔大埔花園 M 座



大埔大埔花園 N 座



大埔大埔花園 P 座



牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺1座



牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 2 座



荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 2-4 號



荔枝角美孚新邨第二期百老匯街 33-35 號



荔枝角美孚新邨第二期百老匯街 37-39 號



荔枝角美孚新邨第三期百老匯街 41-43 號



荔枝角美孚新邨第三期百老匯街 45-47 號



北角英皇道 183 號利都樓



北角電氣道 254-280 號華凱大廈 A 座及 B 座



北角英皇道 193-209 號英皇中心

