強制檢測｜75幢上榜　涉豪宅觀塘凱滙1座及大埔花園全屋苑

撰文：黃煦緻
出版：更新：

疫情持續升溫，醫務衞生局今晚（7日）發出最新一份強制檢測公告，共75幢大廈上榜，其中觀塘、將軍澳等六個地區均有四幢大廈上榜。有51幢大廈因有居民確診而被納入公告，私樓包括豪宅觀塘凱滙1座、將軍澳清水灣半島7座、鴨脷洲海怡半島怡雅閣、大角咀港灣豪庭4座等。

此外，有24幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中大埔花園全屋苑14幢大廈上榜。當局指，任何人在9月1日至7日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周四或周五（8日或9日）進行核酸檢測。

▼9月7日強制檢測公告▼

+5

清水灣半島7座、藍灣半島2座齊上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有51幢大廈被納入強制檢測公告。觀塘、將軍澳、葵涌、屯門、天水圍、柴灣共六個地區，有四幢大廈上榜，涉及豪宅觀塘凱滙1座、將軍澳清水灣半島7座、葵涌葵盛東邨盛安樓、屯門山景邨景富樓、天水圍嘉湖山莊景湖居4座、柴灣藍灣半島2座等。其餘地方則僅有零星一至兩幢。

24個指明地方污水樣本呈陽性

另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，至少有24個指明地方被納入強制檢測公告。當中大埔花園全苑14幢「全邨覆沒」。而荔枝角美孚新邨二及三期共有10幢大廈上榜，包括美孚新邨第二期吉利徑2-4號、美孚新邨第三期百老匯街41-43號等。其餘大廈則為牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺2座、北角英皇道183號利都樓、北角電氣道254-280號華凱大廈A座及B座及北角英皇道193-209號英皇中心。

多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統預約合適時段進行檢測。

▼9月8日最新流動採樣站名單▼

+7

強制檢測公告名單

陽性檢測個案曾到訪的地點︰

觀塘安達邨仁達樓

觀塘秀茂坪紀律部隊宿舍 1 座

觀塘安泰邨恒泰樓

觀塘凱滙 1 座

黃大仙黃大仙下二邨龍泰樓

黃大仙翠竹街 6 號鵬程苑

藍田德田邨德義樓

九龍城德朗邨德珊樓

油塘油麗邨卓麗樓

慈雲山慈樂邨樂合樓

牛池灣彩雲一邨長波樓

大角咀港灣豪庭 4 座

深水埗榮昌邨榮傑樓

長沙灣海麗邨海雅樓

荃灣荃灣中心貴陽樓

荃灣麗城花園 3 期 4 座

葵涌石籬二邨石華樓

葵涌賢麗苑賢德閣

葵涌荔景邨樂景樓

葵涌葵盛東邨盛安樓

屯門湖景邨湖月樓

屯門欣田邨綠田樓

屯門山景邨景富樓

屯門富泰邨秀泰樓

天水圍嘉湖山莊景湖居 4 座

天水圍俊宏軒 5 座

天水圍天瑞一邨瑞泉樓

天水圍天瑞二邨瑞業樓

元朗朗善邨善愛樓

元朗新時代廣場 5 座

沙田駿洋邨駿逸樓

沙田乙明邨明信樓

馬鞍山富安花園 17 座

馬鞍山富寶花園 11 座

大埔廣福邨廣平樓

粉嶺華明邨禮明樓

粉嶺花都廣場 2 座

上水寶石湖邨紫晶樓

上水清河邨清平樓

鴨脷洲海怡半島怡雅閣

鴨脷洲利東邨東業樓

柴灣藍灣半島 2 座

柴灣富怡花園 5 座

柴灣茵翠街 9 號悅翠苑

柴灣興華一邨卓華樓

筲箕灣興東邨興祖樓

鰂魚涌英皇道 997 號惠利 大廈

將軍澳寶盈花園 4 座

將軍澳怡明邨怡情樓

將軍澳和明苑和暉閣

將軍澳清水灣半島 7 座

污水陽性大廈：

大埔大埔花園 A 座

大埔大埔花園 B 座

大埔大埔花園 C 座

大埔大埔花園 D 座

大埔大埔花園 E 座

大埔大埔花園 F 座

大埔大埔花園 G 座

大埔大埔花園 H 座

大埔大埔花園 J 座

大埔大埔花園 K 座

大埔大埔花園 L 座

大埔大埔花園 M 座

大埔大埔花園 N 座

大埔大埔花園 P 座

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺1座

牛頭角觀塘花園大廈玉蓮臺 2 座

荔枝角美孚新邨第二期吉利徑 2-4 號

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街 33-35 號

荔枝角美孚新邨第二期百老匯街 37-39 號

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街 41-43 號

荔枝角美孚新邨第三期百老匯街 45-47 號

北角英皇道 183 號利都樓

北角電氣道 254-280 號華凱大廈 A 座及 B 座

北角英皇道 193-209 號英皇中心

強制檢測｜增65幢　將軍澳佔8幢　涉新都城、都會駅、寶盈花園疫情．9.7｜單日確診宗數反彈重上萬宗　袁國勇確診強制檢測︱增73幢　24幢屬污水陽性　九龍城龍譽及嘉匯共9幢上榜強制檢測｜67幢上榜　涉御．豪門、日出康城Sea To Sky、藍天海岸強制檢測｜增63幢沙田重災　涉穗禾苑、海堤灣畔、峻瀅II及領凱等
新冠肺炎
Omicron變種病毒
強制檢疫
醫務衞生局