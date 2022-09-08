地盤天秤須經設計及測試　例行檢查未包基座　工程師：理論上穩固

塔式起重機（俗稱天秤）在地盤內很常見，由設計、搭建、使用、以至例行檢查，都有一定要求。香港工程師學會安全工程專責事務委員會主席戚務堅指，地盤所用的天秤均由結構工程師設計，如地盤屬私人發展，相關設計圖則其後須經屋宇署審批才可進行搭建。而天秤在啟用前，要經多項測試，包括基座焊接位也須經測試。



據勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》，天秤啟用後的例行檢查，檢查項目中未包括基座，戚務堅解釋天秤的基座在使用前要通過測試，理論上是穩固的結構，不預期短期內會出大變化，「你行過睇睇當然係good practice（好的做法），但實際上亦都係無咁嘅特別需要。」



▼天秤在地盤內很常見▼



天秤有不同種類 可涉不同機械

香港工程師學會安全工程專責事務委員會主席戚務堅指，天秤主要用於運輸重物，以行內術語可分成「爬秤」及「地腳」兩種，前者固定點會隨著樓宇樓層建成而向上移動，而後者則一直固定於地面。他指兩種天秤均適用於不同地盤，視乎承建商想採用哪種。

據勞工處《安全使用塔式起重機工作守則》（守則），天秤結構包括塔身及吊臂，都有多種類型，如塔身有固定、旋轉式等，吊臂也有水平吊運車式、仰角變幅式、固定半徑等。戚務堅表明，雖涉不同機械，但用途相同，直言不會因為選用哪種天秤而導致任何意外，「即係你著衫，著邊種衫咁樣。其實無所謂，目的一樣，都係做嗰樣嘢。」

▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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天秤由結構工程師設計 私人發展須向屋宇署交設計圖則

戚務堅稱，地盤內的所用天秤均須經過設計，結構工程師在設計前會收集數據資料，包括天秤準備負重多少、一些外在因素包括風力等，再進行設計圖則，包括基座大小、如何固定等。

按建築物條例，如地盤屬私人土地或發展商發展，相關的設計圖須交予屋宇署審批。在設計圖獲批後，承建商便可按照設計圖搭建天秤。而搭建過程中也會有不同持份者，包括認可人士、註冊工程師、代表承建商的獲授權簽署人士等監管工程，確保搭建的天秤與設計圖則相乎，並符合法例要求。

搭建後要經測試 包括基座焊接位

在完成搭建後，天秤也須在合資格人士監管下通過測試才可投入使用。戚務堅提到，除了就天秤負重的能力進行的重力測試，天秤基座焊接位也須經測試，形式包括目測、以超聲波或磁粉檢測焊接位的內部是否有空位或水泡等缺憾、以超聲波檢查焊接的深度與設計圖則是否相同、合符規格等。如天秤基座並非使用焊接，而是使用螺絲，這些螺絲或需進行拉力測試。

勞工處守則訂明例行檢查時間與項目 但未包括基座

天秤啟用後，勞工處的守則也有訂明天秤例行檢查的時間，包括在每更次或每個工作天開始時，要由合資格檢查的操作員或合資格的人進行檢查；以及每星期至少須由一合資格的人對天秤進行一次全面檢查。例行檢查的項目眾多，包括檢查吊鈎是否有裂痕及磨損情況、鎖釘、螺栓及螺帽有否鬆開、吊臂結構有否損壞等，大多針對天秤的運作及日常使用。

被問到為何例行檢查並不包括檢查基座，戚務堅解釋因為基座完成後已要經過測試，理論上是非常穩固的個體，不預料短期內會有結構問題，「你行過睇睇當然係good practice（好的做法），但實際上亦都係無咁嘅特別需要，要時刻睇住（基座）結構係咪有問題，因為係根據建築圖則做出嚟穩固嘅結構。」反而機械每日用則需要例行檢查是否有勞損或其他運作問題。

不知涉事天秤設計 難斷言焊接問題導致工業意外

就昨日在安達臣道地盤發生天秤倒冧的嚴重工業意外，他坦言從報道相片所見，基座焊位似乎是有些問題，但因不知道涉事天秤的設計需要多少焊接，難以肯定焊接有問題，也難言是主要或唯一導致今次工業意外的原因，「雖然好似表面上睇落去，好似係唔夠，好似係有問題，但真係要睇調查過、深入啲睇先知。」他續提到，天秤承受不到風力、兩邊吊臂失平衡也可以是導致倒冧的原因，強調需深入調查方能斷定倒冧原因。

▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼

