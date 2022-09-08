兒童疫苗預約｜兒童醫院等兩接種中心明起增復必泰名額　詳情一覽

政府今日（8日）宣布，將「疫苗通行證」適用年齡下降至5歲小童，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，政府明日（9日）起，會在九龍灣兒童醫院和葵涌林士德體育館的接種中心，增加5至11歲兒童接種復必泰疫苗的名額，而香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心則會在下周日（11日）起增至逢二至日為兒童打針，家長可即時網上預約新的接種時間。



疫苗接種預約網站

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公務員事務局指，5至11歲兒童的復必泰疫苗需要特別的稀釋程序，故現時仍只可於4間兒童社區疫苗接種中心打針，當中兒童醫院和林士德體育館的兒童社區疫苗接種中心的接種間數目已即時增加，以配合增加接種名額的安排。

港大駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心9.11起周五及周日亦可接種

另外，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心下周日（11日）起，亦會增加為兒童打針的時間，由以往逢星期二、四、六為兒童打針，擴展服務至逢星期二、四、五、六及日，為5至11歲兒童打復必泰疫苗。

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「疫苗通行證」降至五歲 楊何蓓茵：家長盡早安排免滿額

至於科興疫苗方面，當局指，政府在過去兩個月已擴大免費接種科興疫苗的接種網絡，應付兒童以至不同年齡組別的接種需求，將會繼續密切監察接種情況，適當調節有關服務。

楊何蓓茵表示，「疫苗通行證」適用年齡將下調至5歲，預料在生效日期前會有較多市民打針，故建議家長盡早安排子女前往接種疫苗，以免子女因所選的疫苗接種點滿額而未能在生效日期前符合「疫苗通行證」的要求。

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5至11歲兒童免費接種復必泰疫苗地點（不設「即日籌」）：

1. 九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心



2. 黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心（9.11起逢周二、四、五、六及日）



3. 沙田香港中文大學醫院



4. 葵涌林士德體育館



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5至11歲兒童免費接種科興疫苗地點：

1. 社區疫苗接種中心



2. 私家診所新冠疫苗接種站



3. 醫院管理局指定普通科門診診所



4. 衞生署指定學生健康服務中心



5. 提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所

