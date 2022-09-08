確診又破萬增12死　獨居老翁在家倒斃證染疫　24學校有班別須停課

疫情反彈，本港今（8日）新增11,091宗本地確診，單日染疫宗數繼續破萬，且再創新高。再多12名患者死亡，八位未打完三針，另包括一宗法醫呈報個案，死者是71歲已打三針的獨居老翁，他本身有慢性疾病，9月1日在家不省人事，當場證實死亡，隨後的核酸樣本顯示其染疫。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，由於死亡及重症風險高，呼籲長幼及抵抗力差病人盡快接種疫苗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮則指，已打四針的逾60歲長者病死率則為0.04%，較無接種者有194倍差別。



▼9月8日醫務衞生局副局長李夏茵等交代「疫苗通行證」最新安排▼



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增11,091宗確診 181宗屬輸入個案

新增個案中，有10,910宗屬本地確診個案，包括2,825宗經核酸檢測陽性，以及8,085宗快速抗原測試陽性個案，連同181宗輸入個案，即合共新增11,091宗確診。

48人情況危殆 留醫確診者近2800

現時共有2,790名確診患者留醫，當中218人屬新近入院。昨各增七名危殆及11名嚴重病人，現時累計48人情況危殆，39人情況嚴重，其中14名危殆病人正於深切治療部留醫。

增12死8人未完成三針接種

死亡個案增11宗，涉及六男五女，年齡介乎68歲至101歲， 八位未打完三針，另連同法醫呈報的一宗個案，合共新增12人離世。自第五波疫情以來，死亡總數累計9,556宗。

▼11宗染疫後死亡個案簡介▼



9宗與新冠肺炎有關：



1、 88歲女，已打三針。有肺病，經天水圍醫院急症室入院，期間發燒及氣促，入院前兩日快測結果陽性，入院核酸結果同為陽性，病人血氧一直偏低，延至9月6日晚上離世。

2、84歲女，已打三針。有糖尿病及中風，因發燒經大埔那打素醫院入院，X光顯示其出現肺炎。

3、68歲男，院舍院友，已打兩針。有高血壓、糖尿病、中風及心臟病，本身正於亞博隔離中心進行檢疫，後因氣促及血氧低，轉送北大嶼山醫院，X光顯示其出現肺炎，隨後轉送瑪嘉烈醫院，延至9月7日離世。

4、93歲男，從無打針。有癌症、高血壓，經伊利沙伯醫院入院，期間有發燒及咳，入院前四日快測結果陽性，X光顯示其出現肺炎，延至9月7日早上離世。

5、85歲男，已打兩針。有心肌塞，8月22日經天水圍醫院入院，期間有發燒及氣促，隨後轉送博愛醫院，延至9月7日離世。

6、 69歲男，從無打針。有高血壓及癌症，經明愛醫院急症室入院，期間出現嘔吐及食欲不振，入院後血氧及呼吸持續轉差，延至9月7日下午離世。

7、 99歲男，從無打針。有中風，因發燒及氣促經伊利沙伯醫院入院，當日快測結果亦呈陽性，X光顯示其出現肺炎，延至9月6日離世。

8、71歲女，已打兩針。有腦出血，經聯合醫院急症室入院，期間有氣促及身體狀況差，X光顯示其出現肺炎，延至9月7日下午離世。

9、70歲女，已打兩針。有肺病及免疫系統疾病，因氣促經伊利沙伯醫院入院，光顯示其出現肺炎，延至9月7日下午離世。

兩宗與新冠肺炎未必有關：



10、81歲男，已打三針。有末期肺癌，因氣促經仁濟醫院入院，X光顯示其有肺癌及積水，延至9月7日離世。

11、101女，從無打針。因肚痛及有尿道炎徵狀，經廣華醫院急症室入院，經電腦掃描後懷疑其患有膀肝癌，延至9月7日離世。

一宗法醫呈報個案：



12、71歲男，已打三針。獨居人士，有慢性疾病包括肺結核、肺積水及腎衰竭等，9月1日發現在家不省人事，救護員到場證實其已死亡。9月5日核酸樣本呈陽性。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，今日離世病人大部份未打針，由於死亡及重症風險高，呼籲長幼及抵抗力差病人盡快接種疫苗。他強調，政府已將打第四針年齡降至50歲，有需要人士盡快打針。

60歲以上無打針病死率7.76% 高打三針51倍

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，無接種的60歲以上長者病死率為7.76%，一針則是2.52%，兩針是0.67%，三針則下降到0.15%，共有52倍差別，已打四針的病死率則跌至0.04%，較無接種有194倍差別。

瑪嘉烈醫院內科及老人科有四名病人染疫。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院內科及老人科疫房爆疫

醫院再有爆發群組。瑪嘉烈醫院內科及老人科一名80歲女病人於前日確診，展開調查後發現該同房病格再有人染疫，涉及三名年齡介乎21至91歲女病人確診。四名患者目前正接受治療，其中一人情況危殆，三人穩定，病房已停止探訪及消毒，其他病人及員工則要作核酸測試。

777間學校呈報1356宗個案

學校呈報方面，今日有777間學校呈報1356宗個案，涉1163名學生及193名教職員，而過去7日有584間學校呈報2宗或以上個案，有24間學校部份班級需要停課1周，每班各有2至9宗個案，平均數為3宗。

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