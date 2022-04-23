青光眼｜6旬漢間歇性頭痛兩個月　竟也是得病徵兆　這幾類人高危

一名60歲患者因早上起床發現右眼突然視力模糊，前往眼科門診求診。問診得知，病患患有高血壓，且自述最近兩個月時有間歇性頭痛。經由詳細眼科檢查，發現右眼視網膜上半部視網膜分支靜脈阻塞併發黃斑水腫，引起突發性視力減退。此外，檢查也意外發現病人眼壓偏高，患有隅角閉鎖型青光眼，可能導致其最近夜間頭痛。經由施作青光眼雷射及玻璃體內注射抗血管新生因子等治療，病患視力逐漸恢復。



台北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫生顏竹佑指出，視網膜靜脈阻塞好發族群多半為長者、患有三高（高血壓、高血糖及高血脂）以及抽煙的病患。此外，美國眼科醫學會發現，青光眼病患也容易出現視網膜靜脈阻塞，成因主要是較高的眼內壓力導致視網膜靜脈壓迫，使當中的血液循環不佳，進而造成血管內壁組織增生與阻塞。

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所以，當病患被診斷眼血管阻塞的時候，除了治療其引發的併發症，如黃斑水腫以及視網膜新生血管之外，也要檢查是否有控制好三高，並仔細釐清病患是否同時患有青光眼。

顏竹佑表示，青光眼是一種漸進式的視神經病變，和眼壓以及視神經的血液循環都有關係。具有青光眼高風險的幾個族群，如有家族病史、患有三高、高度近視、高度遠視以及高齡長者，要定期檢測眼睛狀況，避免青光眼可能導致的失明危機。如這名病患，本身患有高血壓，屬於較高的風險族群，是因為這次突發性的視網膜分支靜脈阻塞就醫檢查，才無意間發現有青光眼，並在後續完整的追蹤與治療之下，最終得以保住大部分的視力。

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