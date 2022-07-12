青光眼｜7旬老婦誤以為長腦瘤　原來是視力出問題　10類人屬高危

台灣青光眼的病人數高達35-45萬人，比慢性腎衰竭、憂鬱症等疾病的患者數還多，其中1/4民眾更陷入失明危機。



醫生說，當急性青光眼發作時，可能引起噁心、嘔吐、頭痛等症狀，有些人不以為意，以為睡一覺就好，結果睡醒了，視力也沒了；而另一種開放型青光眼往往沒有症狀，等到視野缺損時，視力已經無法恢復。

70多歲的張大姊，因頭痛、肩胛痛和胸悶就醫，結果被當成心臟病治療3個多月，依舊頭痛欲裂，醫師甚至懷疑她是長腦瘤，直到後來終於發現是青光眼問題，才成功控制眼壓、保住視力。

以下是青光眼的症狀和改善的方法，大家若有類近的症狀，就要趕快去找醫生檢查（按圖了解！）

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青光眼居失明原因第二位

台灣長庚紀念醫院北院區青光眼科醫生陳賢立表示，青光眼位居失明原因的第二名，臨床上青光眼可以分成2種，一種是開放型青光眼，這類患者往往沒有症狀，等到視野缺損時，視力已經無法恢復。

另一種閉鎖型青光眼，則是來勢洶洶、較為急性，患者可能覺得頭痛、噁心，如果沒有及時就醫，可能睡一覺起床就喪失視力，因此青光眼也被稱為「視力的殺手」或「視力的小偷」。

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降低眼壓是唯一改善方法

青光眼簡單來說，是眼壓太高壓迫視神經，造成視力和視野不同程度的傷害，目前青光眼的治療，只能延緩視力喪失，無法治癒，降低眼壓是唯一可以改善青光眼視野喪失的有效方法，初期患者要避免惡化，末期患者則要維持視覺功能。

20年來，針對青光眼的唯一新藥終於問世，可促進主要通道(小樑網)排水功能的新藥。這款雙效合一藥物只要1天1次，使用第2周就可以良好降壓，跟傳統青光眼藥物比較，可以增加3成降壓效果，而且能持續穩定降壓超過1年、效果持久。

另外，新藥對心血管影響較小，不用擔心心血管副作用和性功能障礙，提供青光眼患者一項新選擇。

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高危險群每年要定期健檢

醫生提醒，40歲以上、有青光眼家族史、高度近視，或遠視加白內障患者，以及血壓偏低且手腳冰冷者，長期使用類固醇、眼睛受過外傷、有虹彩炎、眼內腫瘤和眼內出血病史者，都是高危險群，要特別小心青光眼，每年應定期做眼睛健康檢查，才能早期發現早期治療。

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