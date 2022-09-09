麗城花園、將軍澳中心等至少35個屋苑污水陽性　四區派32萬快測包

本港新冠肺炎疫情持續，確診個案蔓延各區。港府今日（9日）公布，因應東區、洌仔區、荃灣區及將軍澳的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續相關地點居民、清潔工和物業管理員派發合共約32萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



涉及的屋苑及大廈包括將軍澳中心、將軍澳廣場、東區翠灣邨、山翠苑、灣仔天樂里一帶住宅，以及荃灣麗城花園等。單計荃灣區已有20個屋苑、村落或大廈受影響。



▼9月9日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



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當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，相關地點包括：

．東區︰翠灣邨、杏翠苑、悅翠苑、茵翠苑、峰華邨、柴灣戲院大廈、華泰大廈及山翠苑

．西貢區(將軍澳)︰富康花園、唐明苑、將軍澳中心、將軍澳廣場、翠嶺峰、寶明苑及廣明苑

．灣仔區︰天樂里、德仁街及日善街附近一帶住宅（見下圖）

．荃灣區︰田寮新村、芳園路64號、馬灣大街村、馬灣漁民村屋、海濤花園、壹號九龍山頂、恒麗園、新麗苑、油柑頭村、漢民村、疊翠苑、皇壁、翠景臺、金麗苑、錦柏豪苑、灣景花園、韻濤居、麗城花園第一至三期、翠濤閣及蔚景花園

當局提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

另外，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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