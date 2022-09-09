確診大廈｜1.1萬幢上榜　四季匯、貝沙灣、殷樺花園等有居民染疫

本港今日（9日）新增10,076宗確診，個案徘徊在萬宗水平。衞生署今晚更新確診大廈名單，名單上共有11,084幢住宅大廈。新增4,989幢大廈上榜或有新個案，較昨日多578幢，元朗區總共有500幢大廈新上榜，為各區之首，其次是沙田區及觀塘區，分別錄得481及403幢大廈。



不少豪宅及高尚住宅亦有上榜，包括西半山豪宅殷樺花園2期、香港站上蓋豪華服務式住宅四季匯、南區貝沙灣四幢豪宅、九龍城高尚住宅傲雲峰四幢大廈上榜等。



▼部份新上榜確診大廈▼



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嘉湖山莊40幢大廈上榜 沙田第一城20幢有人染疫

確診大廈名單今日新增4,989幢大廈上榜或有新個案，元朗區成十八區中新增大廈最多的區份，合共有500幢，當中包括不少私人住宅，涉及洋房加州花園共三期上榜，而全苑只有五期，即逾一半期數上榜；嘉湖山莊有40幢大廈上榜，而全苑有58幢大廈，即佔三分二；Grand Yoho及Park Yoho分別有三幢及五幢上榜等。

沙田區僅次於元朗區，合共481幢大廈上榜，包括豪宅御龍山有五幢大廈上榜、溱岸8號1、3及5座、澐灃洋房 、沙田第一城20幢大廈上榜等。觀塘區亦錄得403幢大廈，涉豪宅凱匯四幢大廈、Ocean One、Peninsula East 2 座等。

▼9月9日 確診大廈名單▼



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淺水灣冠園等多幢豪宅上榜

新確診大廈名單亦有不少豪宅及高尚住宅上榜，包括淺水灣豪宅冠園、西半山豪宅嘉兆臺3座、西營盤高尚住宅藝里坊2號、啟德私人住宅Oasis Kai Tak 3及5座、九龍半山壹號六幢大廈上榜等。

酒店方面，有16間酒店上榜，其中油尖旺、沙田及九龍城區分別有三間酒店上榜，涉美麗華酒店、麗豪酒店、郵輪酒店等。其餘東區、葵青、屯門、灣仔、元朗區均有零星一兩間酒店上榜。

至於學校宿舍方面，則有七幢學生宿舍及一幢教職員宿舍上榜，分別香港大學聖約翰學院、香港理工大學學生宿舍(何文田)、香港理工大學學生宿舍胡應湘樓、香港理工大學學生宿舍賽馬會樓、香港樹仁大學宿舍文康大樓、香港恒生大學賽馬會住宿書院、城市大學學生宿舍；大埔香港教育大學高級職員宿舍。