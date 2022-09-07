確診大廈︱增4344幢大廈涉寶翠園及凱滙4幢大廈　JW萬豪酒店上榜

政府晚上更新確診大廈名單資料庫，共有13,757幢大廈。4,344幢為新增或有新個案，18區當中以沙田區新增473幢最多，其次元朗區新增413幢大廈，而觀塘區則新增346幢，另外東區及屯門區亦新增超過300幢。



今日的新上榜大廈當中亦包括不少豪宅，例如Gough Hill Residences、La Hacienda、Upper Central、寶翠園1、3、6、8座、帝后華庭1、2、3座、嵐岸1、3、5、6座、壹號雲頂3座、Ocean One、凱滙1、2、3、5座等。



根據今日的確診大廈名單，名單上共有13,757幢大廈。中西區的上榜大廈當中，包括了Gough Hill Residences、La Hacienda、Upper Central、寶翠園1、3、6、8座、帝后華庭1、2、3座、承德山莊2座、樂信臺2、3座、蔚然、薈臻、駿豪閣、騰皇居II。

+ 4

名城、天宇海、帝堡城多幢新上榜

而18區當中，以沙田區新增最多，有473幢，包括名城1期1至3、5座、2期1、5座及3期2、5、6座共9幢大廈、嘉華星濤灣1、2座、壹號雲頂3座、天宇海3A、3B、5B、6A座、富安花園1、2、5座等共11幢大廈、峻源1座、嵐岸1、3、5、6座、帝堡城1、3、5、7座、御龍山1、3、7座、沙田第一城11、12、16座等共15幢大廈、海典居8座、皇御居、迎海．星灣御17、22、23座等。

+ 1

天水圍Wetland Seasons Park有6幢大廈居民新染疫

另外，元朗區亦增413幢，新增大廈當中包括Grand Yoho 5座、Wetland Seasons Park 2、5、8、11、16、21座共6幢大廈、尚城2、6座、尚悅3、7、10座、御庭居3座、御景園2座、御豪山莊1、7、11座、朗屏邨喜屏樓、悅屏樓等共13幢大廈、柏逸2座、溱柏1、3、6、7、9、10座、瑧頤、藝典居1、2座等。

+ 4

觀塘凱滙全部四幢都有居民確診

觀塘區則新增346幢，包括Ocean One、凱滙1、2、3、5座、天星樓、寶達邨達佳樓、達喜樓等共10幢大廈、得寶花園A、B、D、E、G座、德福花園D2、D、K座等共11幢大廈、海天園、淘大花園A、F、G座等共11幢大廈、秀茂坪邨秀和樓、秀安樓等共12幢大廈、觀月．樺峯。

新增確診大廈當中，包括了39幢政府或紀律部隊宿舍及10幢酒店，新增政府或紀律部隊宿舍包括栢道25號政府宿舍A座、順利紀律部隊宿舍1、2、4、6、7、8座、香港警察學院學警宿舍A座等；新增酒店包括香港JW萬豪酒店、北角海逸酒店、柏寧酒店、香港灣仔睿景酒店等。