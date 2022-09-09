安達臣道冧天秤｜工會指建造業今年10意外奪13命　促檢討地盤安全

安達臣道公營房屋項目地盤塔式起重機（天秤）倒塌意外後，引起多方關注。面對建造業今年意外頻生問題，工聯職安健協會與香港建造業總工會今日（9日）一同召開記者會，指出由1月至今已有10宗建造業的致命意外，導致13名工友失去寶貴生命，要求政府對現時地盤安全管理制度作出深入檢討，以及加快通過及落實《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，提升現有職安健法例的罰則，保障工友的生命安全。



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意外涉從孔洞墮下、工作平台倒塌、棚架倒塌等

日前的嚴重工業意外，導致多名工友死傷。今年1月至今已有10宗建造業的致命意外，導致13名工友失去寶貴生命，工聯職安健協會主席林淑儀表示深表遺憾及哀痛，並向死者家屬及傷者致以深切慰問。

過去大半年業界接近每月都有意外發生，包括工人從孔洞墮下、工作平台倒塌、棚架倒塌及吊船墮下等，不僅發生頻繁，更出現在各個建造業不同工種，可見現有業界監管力度與相關法例罰則均不足以阻止意外發生。

勞工處公佈今年已發生10宗致命工業意外。（新聞稿截圖）

勞工界人士促重新檢視現有安全管理制度

林淑儀指，已非單靠調查能阻止意外發生。有必要儘快落實職安健法例罰則的修訂草案，提高業界在職安健上的安全意識及對違法人士的阻嚇力。

工聯職安健協會與香港建造業總工會今日一同召開記者會，要求政府對現時地盤安全管理制度作出深入檢討，提升現有職安健法例的罰則，保障工友的生命安全。（工聯會提供圖片）

指勞工處對意外責無旁貸

今次事故地盤作為房協資助出售房屋項目，工聯職安健協會副主席葉偉明認為，理應檢查充足，卻發生如此嚴重意外。如意外發生在人群集中的小型地盤，後果將不可想像。勞工處有責任巡查及監督地盤的安全狀況，面對意外雙方面均責無旁貸，也有必要重新檢視現有安全管理制度，從源頭阻截意外發生。

香港建造業總工會理事長黃平指出根據規例，每部起重機進行吊運前，需進行嚴格的測試與檢驗程序，並規定每星期要由一名合資格人士檢查操作機器，然而當中很多內容卻沒清楚寫明，容易造成安全漏洞。而今次意外中起重機檢驗是否已經依足以上程序進行檢驗工作。同時，在完成負荷試驗後，檢驗人員有否再次檢驗起重機有否因試驗已導致損壞等情況，以上情況均需要調查。

香港建造業總工會理事長黃平指出根據規例，每部起重機進行吊運前，需進行嚴格的測試與檢驗程序。（資料圖片/楊嘉朗攝）

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑補充，每一起重機及每一起重機械，完成測試後，合資格檢驗員須要填寫「吊重機的測試及徹底檢驗證明書」。最重要的是，起重機在每星期由一名合資格的人進行檢查後，需填寫「吊重機每週一次的檢查結果報告，以作紀錄。

涉事死者家屬：不希望同樣意外再發生

香港機電業工程專業人員協會會務主任王智量表示，非常關注死傷者家屬的情況，其中一名死者為工會會員，工會探訪家屬後得悉死者為家中唯一經濟支柱，太太患惡疾正在醫治，家中長者及女兒需要照顧，對前景十分徬徨無助。

遺孀許太表示：「不希望同樣的意外再有發生，政府對地盤監督責無旁貸，應避免意外再次出現，對其他家庭造成傷害」。工會亦計劃為會員家屬發起籌款，協助紓緩其經濟困難。

秀茂坪安達臣道近安泰邨一個建築地盤內，有一個天秤懷疑操作期間突然塌下，擊中地盤內多個貨櫃．（資料圖片/鄭子峰攝）

工聯職安健協會顧問及勞工界立法會議員郭偉强表示，現時意外詳情雖有待調查，但勞福局局長孫玉菡已指出，初步調查顯示天秤的基座明顯出問題，導致天秤倒塌，希望政府盡快向大眾公開意外事件的詳細調查報告。

工會要求調查工程中有否出現「大細糧」的情況，以免影響對工友的補償。勞工處必需認真汲取多次意外帶來的沉重教訓，盡快檢討自身監管及執法上漏洞，從速修補不足之處，切實加強監管巡查工作，在未來必須避免同類事故再度發生。