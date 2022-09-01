疫下處理SEN子女行為問題 有家長承受巨大壓力 出現中度以上抑鬱
過去兩年疫情持續，停課期間學校轉為網上授課，對育有特殊教育需要（SEN）學童的家庭帶來不同程度的挑戰。香港小童群益會早前進行調查」時發現，家長照顧SEN兒童承受巨大壓力，有家長因處理SEN學童的行為問題而承受巨大壓力，部分更出現中度或以上的抑鬱和焦慮徵狀，情況令人關注。
攝影:黃寶瑩
香港小童群益會於今年5月18日至7月11日進行了一項「疫情下育有特殊教育需要學童家庭的狀況調查」，以問卷及個案訪問形式，收集了525份（262學前家長及263小學家長）有效問卷；而是次研究亦與數名家長進行了電話訪問，進一步了解疫情下家長在育兒方面的挑戰。香港小童群益會高級服務顧問林綺梅表示，0至6歲是兒童成長發展的黃金期，對於SEN學童來說，3至6歲更是進行介入訓練及治療的關鍵時期，但持續兩年多的疫情令幼稚園學童參與實體課堂的日子不足一半，SEN學童在訓練上也難以實行家校合作的模式，家長許多時候需要兼顧訓練及照顧子女，壓力大增。
「有家長坦言，自己難以長時間協助子女進行家居訓練，極需要喘息的空間，在育兒方面感到有心無力。至於育有小學SEN學童的家長，情況也不遑多讓，在指導子女學習及管教上亦面對不少困難，身心俱疲。」
疫情後子女學習進度惡化
調查結果顯示，相比疫情前，有7成SEN小學學童家長認為疫情後子女學習進度惡化，其次是情緒管理及行為問題。逾四成學前兒童家長表示子女的行為問題、情緒管理及社交互動、溝通能力惡化。此外，質化數據反映SEN學童欠耐性，難以專注地在家中參與網課和網上訓練，而學前家長亦表示子女在疫情下缺乏學習社交互動的機會，擔心子女復課後的社交和情緒適應。
家長支援子女學習感困難
由於長時間留在家抗疫，家長照顧SEN兒童承受巨大壓力，而支援子女學習及發展進度上亦感到困難，其次是處理子女情緒及行為問題。不少家長指疫情期間長時間與子女留在家中「困獸鬥」，親子時間的質素下降，與子女發生磨擦的機會增加。同時因處理SEN學童的行為問題而承受巨大壓力，個人情緒狀態變差，容易變得暴躁，身心俱疲。部分家長更出現中度或以上的抑鬱和焦慮徵狀，情況令人關注。
缺互動經驗 媽媽憂升小後影響社交
全職媽媽Janice育有三名子女，二仔Matthew 6歲，有自閉症特徵及整體發展遲緩，在語言、社交及大肌肉發展方面較弱。Janice慶幸Matthew及時接受訓練，令原本整體遲緩9個月情況得到改善，並跟上正常進度。「自從19年9月起開始接受『樂牽』到校學前綜合服務，當中包括言語治療、職業治療及綜合發展訓練。受疫情影響，實體訓練暫停，幼稚園亦轉為網上授課，因為兒子難以專注及投入，影響學習進度，識字量及詞彙量減少；亦因較少上實體課的機會，缺乏與同儕相處的經驗，令學習動機減低，由於他表達能力較弱，擔心9月升小一後的社交狀況。」
教育心理學家歐嘉莉表示，Matthew的個案只是冰山一角，疫情下幼兒的學習進度和身心發展受到影響，在實體訓練時間減少下，許多SEN學童更受影響。她預計今年升小一的SEN學童在適應上會遇到更多挑戰，包括自理、常規、社交及情緒等方面。她也指出SEN學童在疫情下較少機會參與實體課堂或訓練，缺乏親身與同齡小朋友互動的經驗，在社交方面的問題將會慢慢浮現，需要多加關注。
建議多留意子女情緒和社交狀況
調查結果反映育有SEN兒童家庭在疫情期間所面對的挑戰，包括學習進度惡化、照顧壓力增加、社交及情緒適應問題。香港小童群益會建議家長應多加留意子女的情緒和社交狀況的變化，有需要時尋求學校或專業人士的協助。並建議學校及社會服務機構加強幼小服務銜接及持續支援，為家長提供支援和諮詢服務，以及介紹社區資源。本會亦鼓勵家長多照顧自己的身心健康，避免長期因照顧子女而出現過勞情況。